28 июля 2022
27 июля 2022

На базе «Ямалавтодора» в Ноябрьске погиб водитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное, лэп, электропровода, столб, электросети
Водитель зацепил кузовом самосвала линию электропередачи Фото:

В Ноябрьске проводится доследственная проверка по факту гибели на рабочем месте 20-летнего водителя. Как сообщили представители СУ СКР по ЯНАО, на производственной базе компании «Ямалавтодор» поднятый кузов самосвала задел линию электропередачи, и водителя убило током.

«Выгружая доставленную щебенку на территории базы ООО „Ямалавтодор“, водитель по неосторожности задел поднятым металлическим кузовом провода линии электропередачи. Желая вручную отключить электронное оборудование автомобиля, он прикоснулся к металлическому корпусу транспортного средства, в результате чего был поражен высоковольтным разрядом электрического тока», — говорится в сообщении СКР, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Мужчина скончался на месте. В настоящее время место происшествия осмотрено следователем, опрошены очевидцы трагедии и назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы.

Раннее URA.RU рассказывало о гибели рабочего в промзоне Губкинского. Там произошел хлопок паровоздушной смеси внутри бочки-цистерны.

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В Ноябрьске проводится доследственная проверка по факту гибели на рабочем месте 20-летнего водителя. Как сообщили представители СУ СКР по ЯНАО, на производственной базе компании «Ямалавтодор» поднятый кузов самосвала задел линию электропередачи, и водителя убило током. «Выгружая доставленную щебенку на территории базы ООО „Ямалавтодор“, водитель по неосторожности задел поднятым металлическим кузовом провода линии электропередачи. Желая вручную отключить электронное оборудование автомобиля, он прикоснулся к металлическому корпусу транспортного средства, в результате чего был поражен высоковольтным разрядом электрического тока», — говорится в сообщении СКР, опубликованном на официальном сайте ведомства. Мужчина скончался на месте. В настоящее время место происшествия осмотрено следователем, опрошены очевидцы трагедии и назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы. Раннее URA.RU рассказывало о гибели рабочего в промзоне Губкинского. Там произошел хлопок паровоздушной смеси внутри бочки-цистерны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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