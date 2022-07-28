На базе «Ямалавтодора» в Ноябрьске погиб водитель

29 июля 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Водитель зацепил кузовом самосвала линию электропередачи Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Ноябрьске проводится доследственная проверка по факту гибели на рабочем месте 20-летнего водителя. Как сообщили представители СУ СКР по ЯНАО, на производственной базе компании «Ямалавтодор» поднятый кузов самосвала задел линию электропередачи, и водителя убило током. «Выгружая доставленную щебенку на территории базы ООО „Ямалавтодор“, водитель по неосторожности задел поднятым металлическим кузовом провода линии электропередачи. Желая вручную отключить электронное оборудование автомобиля, он прикоснулся к металлическому корпусу транспортного средства, в результате чего был поражен высоковольтным разрядом электрического тока», — говорится в сообщении СКР, опубликованном на официальном сайте ведомства. Мужчина скончался на месте. В настоящее время место происшествия осмотрено следователем, опрошены очевидцы трагедии и назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы. Раннее URA.RU рассказывало о гибели рабочего в промзоне Губкинского. Там произошел хлопок паровоздушной смеси внутри бочки-цистерны.

В Ноябрьске проводится доследственная проверка по факту гибели на рабочем месте 20-летнего водителя. Как сообщили представители СУ СКР по ЯНАО, на производственной базе компании «Ямалавтодор» поднятый кузов самосвала задел линию электропередачи, и водителя убило током. «Выгружая доставленную щебенку на территории базы ООО „Ямалавтодор“, водитель по неосторожности задел поднятым металлическим кузовом провода линии электропередачи. Желая вручную отключить электронное оборудование автомобиля, он прикоснулся к металлическому корпусу транспортного средства, в результате чего был поражен высоковольтным разрядом электрического тока», — говорится в сообщении СКР, опубликованном на официальном сайте ведомства. Мужчина скончался на месте. В настоящее время место происшествия осмотрено следователем, опрошены очевидцы трагедии и назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы. Раннее URA.RU рассказывало о гибели рабочего в промзоне Губкинского. Там произошел хлопок паровоздушной смеси внутри бочки-цистерны.