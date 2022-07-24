В Роспотребнадзоре не исключили возвращение ковидных ограничений

Ковидные ограничения вернут при ухудшении эпидемиологической ситуации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, из-за этого ограничения могут возобновить. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«В целом по Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В России 2 июля отменили все коронавирусные ограничения, сообщает телеканал 360. В ВОЗ допускают, что в России может начаться новая волна заболеваемости. Начавшееся увеличение числа случаев коронавируса в России можно назвать мини-волной, потому что число пока не дошло до показателей периода, когда циркулировал омикрон-штамм, сказал URA.RU гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В России на прошлой неделе обнаружили случаи заражения новым «подвидом» омикрон-штамма «Кентравр». Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что на нем может закончиться пандемия коронавируса, передает RT.