В Курганской области резко снизят расходы на ремонт дорог

В 2023 году сумма затрат на строительство и ремонт дорог в регионе снизится на 3 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в 2023 году на строительство и ремонт дорог выделят на 3 млрд рублей меньше, чем в 2022-м. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

«Объемы бюджетных ассигнований. 2022 год — 8 808,3 млн рублей. 2023 год — 5 272,7 млн рублей. 2024 год — 5 272,7 млн рублей», — указано в документе.

При этом в новой версии документа выросло количество денег, которые потратят на дороги в этом году. В старой версии документа на эти цели планировалось выделить 8 544,3 млн рублей.

В апреле стало известно, что из федерального бюджета Курганской области дополнительно выделят 364 млн рублей на развитие дорог. С помощью этой суммы в области смогут привести в нормативной состояние 22 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения, объектов улично-дорожной сети.