Москва выделит Кургану сотни миллионов рублей на дороги

Курганская область получит дополнительно 364 млн рублей на дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганской области из федерального бюджета выделят дополнительно 364 млн рублей на развитие дорог. Распределение средств резервного фонда одобрила Комиссия Федерального Собрания, сообщил депутат Госдумы Александр Ремезков.

«Курганской области выделяется 364 млн рублей федеральной поддержки на развитие дорожной инфраструктуры. Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения Правительства РФ о выделении из Резервного фонда средств на развитие автодорожной инфраструктуры в субъектах федерации», — передает помощник депутата Госдумы от Курганской области Александра Ремезкова.

По словам депутата, с федеральной помощью в регионе смогут привести в нормативное состояние 22 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения, объектов улично-дорожной сети. Всего между регионами распределили в общей сложности 120 млрд. рублей. Деньги будут направлены в субъекты РФ для ускорения темпов дорожных работ. Соответствующее распоряжение Правительства РФ будет подписано в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане распределили кредит, о котором говорил Путин. Регион получит 1,6 млрд рублей. Их потратят на присоединение к сетям электро- и водоснабжения, а также водоотведения, строительство дороги в 7 микрорайоне и улицы Федота Елисеева к 16 микрорайону Заозерного, а также на строительство дороги по улице Фарафонова (от ул. Мальцева до 7 микрорайона).

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