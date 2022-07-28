После столкновения с иномаркой трактор опрокинулся. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись иномарка и трактор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В результате ДТП пострадал ребенок.

«В девятом часу утра на 312 километре трассы Екатеринбург-Тюмень, в Тюменском районе столкнулись „Ниссан-Альмера“ и трактор. После столкновения трактор опрокинулся. В результате ДТП пострадали 30-летняя женщина-водитель „Ниссана“ и ее 3-летняя дочь, которая перевозилась в детском автокресле, а также 58-летний водитель трактора», — сообщили в пресс-службе.

В социальных сетях очевидцы пишут, что это произошло на московском тракте. В настоящий момент обстоятельства происшедшего выясняются. Ранее URA.RU писало о том, что ночью на трассе Тюмень—Ишим—Омск произошло ДТП. В результате погиб человек, двое получили травмы.