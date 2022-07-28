На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись иномарка и трактор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В результате ДТП пострадал ребенок.
«В девятом часу утра на 312 километре трассы Екатеринбург-Тюмень, в Тюменском районе столкнулись „Ниссан-Альмера“ и трактор. После столкновения трактор опрокинулся. В результате ДТП пострадали 30-летняя женщина-водитель „Ниссана“ и ее 3-летняя дочь, которая перевозилась в детском автокресле, а также 58-летний водитель трактора», — сообщили в пресс-службе.
В социальных сетях очевидцы пишут, что это произошло на московском тракте. В настоящий момент обстоятельства происшедшего выясняются. Ранее URA.RU писало о том, что ночью на трассе Тюмень—Ишим—Омск произошло ДТП. В результате погиб человек, двое получили травмы.
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На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись иномарка и трактор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В результате ДТП пострадал ребенок. «В девятом часу утра на 312 километре трассы Екатеринбург-Тюмень, в Тюменском районе столкнулись „Ниссан-Альмера“ и трактор. После столкновения трактор опрокинулся. В результате ДТП пострадали 30-летняя женщина-водитель „Ниссана“ и ее 3-летняя дочь, которая перевозилась в детском автокресле, а также 58-летний водитель трактора», — сообщили в пресс-службе. В социальных сетях очевидцы пишут, что это произошло на московском тракте. В настоящий момент обстоятельства происшедшего выясняются. Ранее URA.RU писало о том, что ночью на трассе Тюмень—Ишим—Омск произошло ДТП. В результате погиб человек, двое получили травмы.