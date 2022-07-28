Курганец потерял бизнес в Тюменской области из-за алиментов

У курганского должника по алиментам продали долю бизнеса на торгах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Должник по алиментам из Курганской области лишился принадлежащей ему доли в управляющей компании, работающей в Тюменской области. Приставы арестовали имущество, а затем продали долю в бизнесе на торгах, сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.

«Место нахождения должника определить не удавалось, он был объявлен в исполнительный розыск. Судебные приставы установили, что мужчина является учредителем одной из управляющих компаний, работающих в Тюменской области, ему принадлежит 50% уставного капитала организации. По решению суда взыскание денежной суммы было заменено на обращение взыскания на долю в бизнесе, принадлежащему мужчине. После чего судебные приставы арестовали указанное имущество, независимая организация провела его оценку, затем доля в бизнесе была реализована на торгах», — говорится в сообщении ведомства.

В результате принятых мер мать ребенка получила около 800 тысяч рублей в счет долга по алиментам. Взыскательница поблагодарила судебных приставов за кропотливую работу по восстановлению прав дочери.