В Пермском крае отмечена массовая гибель пчел

29 июля 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Владелец пасеки оценил ущерб в сто тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пчелы массово гибнут в деревнях Верещагинского и Карагайского округа Пермского края. Об этом журналистам рассказал хозяин пасеки из деревни Запольская. «С 23 по 24 июля у меня погибла вся летная пчела — 16 ульев. Пчелы просто толстым слоем лежали на прилетной доске. Раньше ничего подобного не случалось. Знаю, что рядом, на сельхозпредприятии, обрабатывали поля рапса. Два раза все прошло нормально, а на третий начали гибнуть пчелы. Не могу сказать, связано ли это», — сообщил пчеловод порталу perm.aif.ru. По его словам, пчелы погибли еще у троих хозяев пасек в этой деревне и в нескольких соседних. Мужчина вызвал участкового и отправил пчел в лабораторию на анализ. В Управлении Россельхознадзора по Пермскому краю сообщили, что данный инцидент находится в работе.

Пчелы массово гибнут в деревнях Верещагинского и Карагайского округа Пермского края. Об этом журналистам рассказал хозяин пасеки из деревни Запольская. «С 23 по 24 июля у меня погибла вся летная пчела — 16 ульев. Пчелы просто толстым слоем лежали на прилетной доске. Раньше ничего подобного не случалось. Знаю, что рядом, на сельхозпредприятии, обрабатывали поля рапса. Два раза все прошло нормально, а на третий начали гибнуть пчелы. Не могу сказать, связано ли это», — сообщил пчеловод порталу perm.aif.ru. По его словам, пчелы погибли еще у троих хозяев пасек в этой деревне и в нескольких соседних. Мужчина вызвал участкового и отправил пчел в лабораторию на анализ. В Управлении Россельхознадзора по Пермскому краю сообщили, что данный инцидент находится в работе.