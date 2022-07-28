28 июля 2022

Челябинский губернатор посетил клинику для бездомных. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в медицинском центре «Другая медицина». Челябинск, текслер алексей, косовских евгений, доктор женя
Центр «Другой медицины» уникален для Челябинска и всей страны Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 июля посетил центр «Другая медицина», который лечит людей без определенного места жительства. В ходе визита глава региона поблагодарил медиков-волонтеров за их участи в уникальном благотворительном проекте.

«Проект „Другой медицины“ является уникальным не только для Челябинска, но и для всей страны. Медицинское волонтерство — это особая история и мы гордимся вами», — поблагодарил Текслер врачей центра «Другая медицина», передает корреспондент URA.RU.

Директор «Другой медицины» Евгений Косовских, известный как Доктор Женя, сообщил, что медицинский центр создан в 2017 году. При поддержке жителей и челябинских властей центр получил на правах безвозмездной аренды здание по адресу Марченко 11б.

В медицинском учреждении сделали ремонт и сегодня там трудится шесть медиков из числа студентов профильных вузов. В центре оказывают паллиативную помощь и есть зубной кабинет. Получить бесплатную медпомощь в центре могут не только люди без определенного места жительства, но и жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Алексей Текслер в медицинском центре «Другая медицина». Челябинск
Пациенты центра — люди попавшие в трудную жизненную ситуацию
Фото:
Алексей Текслер в медицинском центре «Другая медицина». Челябинск
Квалифицированную медпомощь пациенты клиники получают бесплатно
Фото:
Алексей Текслер в медицинском центре «Другая медицина». Челябинск
Алексей Текслер поблагодарил Доктора Женю за волонтерскую работу
Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 июля посетил центр «Другая медицина», который лечит людей без определенного места жительства. В ходе визита глава региона поблагодарил медиков-волонтеров за их участи в уникальном благотворительном проекте. «Проект „Другой медицины“ является уникальным не только для Челябинска, но и для всей страны. Медицинское волонтерство — это особая история и мы гордимся вами», — поблагодарил Текслер врачей центра «Другая медицина», передает корреспондент URA.RU. Директор «Другой медицины» Евгений Косовских, известный как Доктор Женя, сообщил, что медицинский центр создан в 2017 году. При поддержке жителей и челябинских властей центр получил на правах безвозмездной аренды здание по адресу Марченко 11б. В медицинском учреждении сделали ремонт и сегодня там трудится шесть медиков из числа студентов профильных вузов. В центре оказывают паллиативную помощь и есть зубной кабинет. Получить бесплатную медпомощь в центре могут не только люди без определенного места жительства, но и жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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