Центр «Другой медицины» уникален для Челябинска и всей страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 июля посетил центр «Другая медицина», который лечит людей без определенного места жительства. В ходе визита глава региона поблагодарил медиков-волонтеров за их участи в уникальном благотворительном проекте.

«Проект „Другой медицины“ является уникальным не только для Челябинска, но и для всей страны. Медицинское волонтерство — это особая история и мы гордимся вами», — поблагодарил Текслер врачей центра «Другая медицина», передает корреспондент URA.RU.

Директор «Другой медицины» Евгений Косовских, известный как Доктор Женя, сообщил, что медицинский центр создан в 2017 году. При поддержке жителей и челябинских властей центр получил на правах безвозмездной аренды здание по адресу Марченко 11б.

В медицинском учреждении сделали ремонт и сегодня там трудится шесть медиков из числа студентов профильных вузов. В центре оказывают паллиативную помощь и есть зубной кабинет. Получить бесплатную медпомощь в центре могут не только люди без определенного места жительства, но и жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Пациенты центра — люди попавшие в трудную жизненную ситуацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Квалифицированную медпомощь пациенты клиники получают бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU