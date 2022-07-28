Жители деревни пожаловались губернатору ХМАО на грязную воду

29 июля 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Строительство очистных сооружений начнется в 2023 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители поселения Сингапай пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на качество воды в квартирах. О проблеме стало рассказали во время прямого эфира посвященного Нефтеюганскому району. «Вода грязная, вонючая и ржавая. Половина зарплаты уходит на моющее средство для ванной комнаты. Про белое белье вообще молчу, ходим в черном», — озвучил жалобу модератор эфира. Глава Нефтеюганского района Аллы Бочко объяснила, что с «Академпроект» в 2020 году был заключен контракт на разработку сметной документации на водоочистку. Однако контракт в срок выполнить не удалось. Бочко добавила, что на данный момент строительство водоочистных сооружений запланировано муниципалитетом на 2023—2024 год. Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что в связи с поиском источников финансирования Нефтеюганский район получил кредит из бюджета региона. «Надеюсь это даст вам возможность эффективно распорядится средствами», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвал ХМАО одним из самых грязных регионов России. При оценке уровня загрязнения рассматривались воздух, вода и почва.

Жители поселения Сингапай пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на качество воды в квартирах. О проблеме стало рассказали во время прямого эфира посвященного Нефтеюганскому району. «Вода грязная, вонючая и ржавая. Половина зарплаты уходит на моющее средство для ванной комнаты. Про белое белье вообще молчу, ходим в черном», — озвучил жалобу модератор эфира. Глава Нефтеюганского района Аллы Бочко объяснила, что с «Академпроект» в 2020 году был заключен контракт на разработку сметной документации на водоочистку. Однако контракт в срок выполнить не удалось. Бочко добавила, что на данный момент строительство водоочистных сооружений запланировано муниципалитетом на 2023—2024 год. Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что в связи с поиском источников финансирования Нефтеюганский район получил кредит из бюджета региона. «Надеюсь это даст вам возможность эффективно распорядится средствами», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвал ХМАО одним из самых грязных регионов России. При оценке уровня загрязнения рассматривались воздух, вода и почва.