Жители деревни пожаловались губернатору ХМАО на грязную воду

Жители поселения Сингапай пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на качество воды в квартирах. О проблеме стало рассказали во время прямого эфира посвященного Нефтеюганскому району.
«Вода грязная, вонючая и ржавая. Половина зарплаты уходит на моющее средство для ванной комнаты. Про белое белье вообще молчу, ходим в черном», — озвучил жалобу модератор эфира.
Глава Нефтеюганского района Аллы Бочко объяснила, что с «Академпроект» в 2020 году был заключен контракт на разработку сметной документации на водоочистку. Однако контракт в срок выполнить не удалось. Бочко добавила, что на данный момент строительство водоочистных сооружений запланировано муниципалитетом на 2023—2024 год.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что в связи с поиском источников финансирования Нефтеюганский район получил кредит из бюджета региона. «Надеюсь это даст вам возможность эффективно распорядится средствами», — сказала Комарова.
Ранее URA.RU писало, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвал ХМАО одним из самых грязных регионов России. При оценке уровня загрязнения рассматривались воздух, вода и почва.
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Жители поселения Сингапай пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на качество воды в квартирах. О проблеме стало рассказали во время прямого эфира посвященного Нефтеюганскому району. «Вода грязная, вонючая и ржавая. Половина зарплаты уходит на моющее средство для ванной комнаты. Про белое белье вообще молчу, ходим в черном», — озвучил жалобу модератор эфира. Глава Нефтеюганского района Аллы Бочко объяснила, что с «Академпроект» в 2020 году был заключен контракт на разработку сметной документации на водоочистку. Однако контракт в срок выполнить не удалось. Бочко добавила, что на данный момент строительство водоочистных сооружений запланировано муниципалитетом на 2023—2024 год. Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что в связи с поиском источников финансирования Нефтеюганский район получил кредит из бюджета региона. «Надеюсь это даст вам возможность эффективно распорядится средствами», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвал ХМАО одним из самых грязных регионов России. При оценке уровня загрязнения рассматривались воздух, вода и почва.