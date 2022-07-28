Тюменца осудили за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Тюменец был приговорен к 6 месяцам колонии-поселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюменской области перед Днем Победы разместил заявку с фотографией Адольфа Гитлера на официальном сайте акции «Бессмертный полк», за что был осужден по ч.354.1 УК РФ — реабилитация нацизма. Об этом журналистам рассказал заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин. Он уточнил, что нарушение было установлено в рамках расследования другого уголовного дела в отношении этого же мужчины, связанного с распространением заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

«Дополнительно в ходе расследования был установлен еще один состав преступления, предусмотренный ст. 354.1 Уголовного кодекса — реабилитация нацизма. Это лицо направило в преддверии Дня Победы заявку с фотографией Адольфа Гитлера для участия в «Бессмертном полку», и, соответственно, разместило об этом информацию во «ВКонтакте», — сообщил зампрокурора журналистам.

Он добавил, что мужчина также был осужден по ч.1 ст. 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Следствием установлено, что в он разместил в интернете ложные сведения о действиях ВС РФ на территории Украины, которые назвал преступными. Тюменец был приговорен к шести месяцам колонии-поселения. Вердикт суда был обжалован и пока в законную силу не вступил.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.