28 июля 2022

Следователи возбудили уголовное дело из-за схода вагонов в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, поезд, вагон, грузовой поезд, железнодорожный узел
Вагоны сошли с рельс на территории Пермского порохового завода Фото:

В Пермском крае будут расследовать уголовное дело по факту схода с рельс 12 железнодорожных вагонов. ЧП случилось 5 мая на 1 км перегона станций Курья-Химград. Подробности сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“. Проводится комплекс следственных действий: допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, вечером 5 мая при производстве маневровых работ 12 железнодорожных вагонов, входящих в состав грузового поезда, сошли с рельс. Собственникам инфраструктуры и подвижного состава тем самым был причинен материальный ущерб на сумму более миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов на путях, принадлежащих Пермскому пороховому заводу. В некоторых цистернах находился олеум и удобрения.

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В Пермском крае будут расследовать уголовное дело по факту схода с рельс 12 железнодорожных вагонов. ЧП случилось 5 мая на 1 км перегона станций Курья-Химград. Подробности сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“. Проводится комплекс следственных действий: допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, вечером 5 мая при производстве маневровых работ 12 железнодорожных вагонов, входящих в состав грузового поезда, сошли с рельс. Собственникам инфраструктуры и подвижного состава тем самым был причинен материальный ущерб на сумму более миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов на путях, принадлежащих Пермскому пороховому заводу. В некоторых цистернах находился олеум и удобрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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