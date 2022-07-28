Следователи возбудили уголовное дело из-за схода вагонов в Перми

29 июля 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Вагоны сошли с рельс на территории Пермского порохового завода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае будут расследовать уголовное дело по факту схода с рельс 12 железнодорожных вагонов. ЧП случилось 5 мая на 1 км перегона станций Курья-Химград. Подробности сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“. Проводится комплекс следственных действий: допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, вечером 5 мая при производстве маневровых работ 12 железнодорожных вагонов, входящих в состав грузового поезда, сошли с рельс. Собственникам инфраструктуры и подвижного состава тем самым был причинен материальный ущерб на сумму более миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов на путях, принадлежащих Пермскому пороховому заводу. В некоторых цистернах находился олеум и удобрения.

В Пермском крае будут расследовать уголовное дело по факту схода с рельс 12 железнодорожных вагонов. ЧП случилось 5 мая на 1 км перегона станций Курья-Химград. Подробности сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“. Проводится комплекс следственных действий: допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, вечером 5 мая при производстве маневровых работ 12 железнодорожных вагонов, входящих в состав грузового поезда, сошли с рельс. Собственникам инфраструктуры и подвижного состава тем самым был причинен материальный ущерб на сумму более миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов на путях, принадлежащих Пермскому пороховому заводу. В некоторых цистернах находился олеум и удобрения.