На Пермском пороховом заводе после взрыва произошло новое ЧП

12 вагонов сошли с рельс на Пермском пороховом заводе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на путях, принадлежащих Пермскому пороховому заводу. Это произошло вечером 5 мая — менее чем через неделю после пожара, в результате которого погибли люди. Новое ЧП обошлось без жертв, сообщили в транспортной прокуратуре.

«05.05.2022 в 21:15 на путях необщего пользования, принадлежащих ФКП „Пермский пороховой завод“, на перегоне Курья-Химград допущен сход колесных пар 12 вагонов грузового поезда без опрокидывания. В некоторых цистернах находился олеум и удобрения. Пострадавших нет. Вред окружающей среде не причинен», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры, которая начала проверку.

Ранее URA.RU рассказывало, что 1 мая на Пороховом заводе произошел пожар. В результате одна сотрудница погибла на месте, а две — в больнице. На заводе причиной ЧП назвали воспламенение продукции.