Лавров: Россия готовит переговоры с госсекретарем США Блинкеном

Россия согласовывает время переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом заявил сам глава внешнеполитического ведомства.
«Относительно Тони Блинкена и его комментариев: да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде, чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», — сказал Лавров в эфире «Россия 24». Он также добавил, что контакт состоится только когда сам Лавров будет находиться в своем рабочем кабинете.
По словам министра, встреча пройдет в ближайшие дни. «Ясно, что сегодня это едва ли получится, но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату», — подчеркнул он.
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Россия согласовывает время переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом заявил сам глава внешнеполитического ведомства. «Относительно Тони Блинкена и его комментариев: да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде, чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», — сказал Лавров в эфире «Россия 24». Он также добавил, что контакт состоится только когда сам Лавров будет находиться в своем рабочем кабинете. По словам министра, встреча пройдет в ближайшие дни. «Ясно, что сегодня это едва ли получится, но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату», — подчеркнул он.