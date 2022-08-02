Курганские хоккеисты обыграли челябинскую команду

Курганская команда победила со счетом 7:1 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хоккеисты из Кургана в первый игровой день предсезонного турнира памяти Н.В. Парышева обыграли челябинскую команду «Челмет». Курганцы забрали победу с результатом 7:1. Информация об этом размещена на сайте хоккейного клуба «Зауралье».

«Голы забили: Дмитрий Колготин (Гавриленко), Дмитрий Михайлов (Бочков, Соколов), Владимир Пешехонов (Рыжков, Стулов), Максим Усков (Пешехонов, Стулов), Иван Степанов (Богданов, Тагиров), Алексей Богданов (Степанов, Воропаев). Последнюю шайбу в ворота противника забил Артем Волков», — написано в результатах турнира. От челябинцев в ворота курганской команды прилетела только одна шайба. Ее забил Андрей Ерофеев.

Матч закончился с результатом 7:1 в пользу курганской команды «Зауралье». За игрой следили 1350 зрителей.

Ранее URA.RU писало, что руководители областного правительства, облдумы и мэрии Кургана 2 августа приняли участие в открытии хоккейного турнира, посвященного памяти экс-гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Николая Парышева. После открытия начался матч между курганской командой «Зауралье» и челябинским «Челметом».