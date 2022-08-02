Курганские хоккеисты обыграли челябинскую команду

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Хоккей. Курган
Курганская команда победила со счетом 7:1 Фото:

Хоккеисты из Кургана в первый игровой день предсезонного турнира памяти Н.В. Парышева обыграли челябинскую команду «Челмет». Курганцы забрали победу с результатом 7:1. Информация об этом размещена на сайте хоккейного клуба «Зауралье».

«Голы забили: Дмитрий Колготин (Гавриленко), Дмитрий Михайлов (Бочков, Соколов), Владимир Пешехонов (Рыжков, Стулов), Максим Усков (Пешехонов, Стулов), Иван Степанов (Богданов, Тагиров), Алексей Богданов (Степанов, Воропаев). Последнюю шайбу в ворота противника забил Артем Волков», — написано в результатах турнира. От челябинцев в ворота курганской команды прилетела только одна шайба. Ее забил Андрей Ерофеев.

Матч закончился с результатом 7:1 в пользу курганской команды «Зауралье». За игрой следили 1350 зрителей.

Ранее URA.RU писало, что руководители областного правительства, облдумы и мэрии Кургана 2 августа приняли участие в открытии хоккейного турнира, посвященного памяти экс-гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Николая Парышева. После открытия начался матч между курганской командой «Зауралье» и челябинским «Челметом».

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Хоккеисты из Кургана в первый игровой день предсезонного турнира памяти Н.В. Парышева обыграли челябинскую команду «Челмет». Курганцы забрали победу с результатом 7:1. Информация об этом размещена на сайте хоккейного клуба «Зауралье». «Голы забили: Дмитрий Колготин (Гавриленко), Дмитрий Михайлов (Бочков, Соколов), Владимир Пешехонов (Рыжков, Стулов), Максим Усков (Пешехонов, Стулов), Иван Степанов (Богданов, Тагиров), Алексей Богданов (Степанов, Воропаев). Последнюю шайбу в ворота противника забил Артем Волков», — написано в результатах турнира. От челябинцев в ворота курганской команды прилетела только одна шайба. Ее забил Андрей Ерофеев. Матч закончился с результатом 7:1 в пользу курганской команды «Зауралье». За игрой следили 1350 зрителей. Ранее URA.RU писало, что руководители областного правительства, облдумы и мэрии Кургана 2 августа приняли участие в открытии хоккейного турнира, посвященного памяти экс-гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Николая Парышева. После открытия начался матч между курганской командой «Зауралье» и челябинским «Челметом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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