Экономист Масленников назвал способ спасти сбережения от инфляции

01 августа 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Депозит поможет отыграть половину инфляции, сказал Никита Масленников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банковский депозит — это надежный способ сохранения средств на сегодняшний день. Депозитные вложения позволят сохранить половину инфляционных потерь. Об этом URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, и политолог, экономист Никита Масленников. «На мой взгляд, лучше всего хранить на банковском депозите, потому что он даст вам хоть какой-то доход. Хотя, естественно, сегодняшние ставки не обыгрывают годовую инфляцию. Если вы кладете на депозит, то при средней ставке ведущих игроков этого рынка, порядка 7,65 процента. То есть темп обесценивания денег становится в два раза меньше, и половину своих инфляционных потерь вы отыгрываете. В любых других случаях у вас потери большие», — сказал Никита Масленников. Также экономист назвал несколько менее удачных способов спасти сбережения. «Если вы храните деньги дома под матрасом, то у вас происходит чистое обесценивание. Условно говоря, если инфляция по этому году попадает в интервал от 12 до 15% годового роста, то ровно на такую сумму ваши деньги обесцениваются. С недвижимостью надо посмотреть на динамику цен. Как инвестиция, покупка квартиры — это не слишком большой выигрыш, потому что все равно будет налог и другие траты», — подытожил эксперт.

Банковский депозит — это надежный способ сохранения средств на сегодняшний день. Депозитные вложения позволят сохранить половину инфляционных потерь. Об этом URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, и политолог, экономист Никита Масленников. «На мой взгляд, лучше всего хранить на банковском депозите, потому что он даст вам хоть какой-то доход. Хотя, естественно, сегодняшние ставки не обыгрывают годовую инфляцию. Если вы кладете на депозит, то при средней ставке ведущих игроков этого рынка, порядка 7,65 процента. То есть темп обесценивания денег становится в два раза меньше, и половину своих инфляционных потерь вы отыгрываете. В любых других случаях у вас потери большие», — сказал Никита Масленников. Также экономист назвал несколько менее удачных способов спасти сбережения. «Если вы храните деньги дома под матрасом, то у вас происходит чистое обесценивание. Условно говоря, если инфляция по этому году попадает в интервал от 12 до 15% годового роста, то ровно на такую сумму ваши деньги обесцениваются. С недвижимостью надо посмотреть на динамику цен. Как инвестиция, покупка квартиры — это не слишком большой выигрыш, потому что все равно будет налог и другие траты», — подытожил эксперт.