Военный аналитик: войска РФ дойдут до границы с Польшей

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Российские военные дойдут до границы с Польшей в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Однозначно. Такова наша задача на данном этапе», — сказал Леонков в интервью argumenti.ru. Так он ответил на вопрос, удастся ли российским войскам дойти до границы с Польшей. Также он считает, что удастся освободить Запорожье, Одессу и Николаев в ходе спецоперации на Украине. По его словам, подразделения РФ, которые освобождают города, повысили боевую квалификацию. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью является помощь Донбассу. В Польше планируют разместить войска НАТО на случай конфликта с РФ. Также президент США Джо Байден подтвердил, что в Польше создадут штаб пятой армии якобы из-за угроз, исходящих от России.