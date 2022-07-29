«Комсомольская правда»: Шнуров уехал из России

29 июля 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

У Сергея Шнурова есть квартира в Швейцарии, сообщил экс-участник «Ленинграда» Фото: Илья Московец © URA.RU Музыкант Сергей Шнуров уехал из России, предположительно, в Швейцарию. Об этом рассказал экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий. «Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка. Это его право. „Ленинград“ ведь все равно уже не тот, будет приезжать с выступлениями», — сказал Барецкий «Комсомольской правде». Действующая исполнительница группы Ксения Руденко, которая выступает под псевдонимом Зоя, рассказала, что не в курсе о местонахождении Шнурова. Некоторые российские знаменитости начали уезжать из страны после начала спецоперации на Украине. В их числе певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, которые, по информации СМИ, уехали в Израиль. Также уехала народная артистка РФ Чулпан Хаматова, она выбрала Латвию. Певица Наталья Подольская вместе с сыновьями уехала из России, сообщает «Утро.ру».

Музыкант Сергей Шнуров уехал из России, предположительно, в Швейцарию. Об этом рассказал экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий. «Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка. Это его право. „Ленинград“ ведь все равно уже не тот, будет приезжать с выступлениями», — сказал Барецкий «Комсомольской правде». Действующая исполнительница группы Ксения Руденко, которая выступает под псевдонимом Зоя, рассказала, что не в курсе о местонахождении Шнурова. Некоторые российские знаменитости начали уезжать из страны после начала спецоперации на Украине. В их числе певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, которые, по информации СМИ, уехали в Израиль. Также уехала народная артистка РФ Чулпан Хаматова, она выбрала Латвию. Певица Наталья Подольская вместе с сыновьями уехала из России, сообщает «Утро.ру».