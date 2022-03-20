Чулпан Хаматова вместе с детьми уехала из России

20 марта 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Российская актриса театра и кино не уверена, что вернется обратно в Россию Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народная артистка России Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться. Для дальнейшей жизни с детьми она выбрала Латвию. Об этом она рассказала, дав интервью Екатерине Гордеевой. Чулпан Хаматова рассказала, что построила в Латвии дом, но как его содержать, она «пока не придумала». Туда она переселилась после зарубежного отпуска. «Дом стоит в деревне. Даже чтобы добраться до него мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было. Я очень благодарна каждому человеку, который мне помогает», — поделилась Хаматова. Полное интервью есть на YouTube- канале «Скажи Гордеевой». Хаматова поделилась, что денег у нее осталась не так много — накоплений хватит на три-четыре месяца. Она сообщила, что новую работу пока не нашла. Сообщения о том, что звезды стремятся покинуть Россию, начали появляться после начала спецоперации РФ на Украине. Так, например, в сети появились слухи о том, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Она была замечена с семьей на прогулке по улицам Кесарии. Кроме того, телеведущий Иван Ургант уехал из страны. Позже он написал, что его отправили в отпуск и пообещал скоро вернуться. https://ura.news/news/1052538015 Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев высказал свое мнение о предпринимателях и актерах, которые покинули Россию из-за спецоперации на Украине. Он предложил запретить им въезд в Россию. По словам депутата, ситуация в мире показала, что в стране появилась группа паникеров, которые пытаются дестабилизировать ситуацию. Экс-участница шоу «Уральские пельмени», уроженка Свердловской области Юлия Михалкова также считает «чужими» тех, кто стремится уехать из России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народная артистка России Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться. Для дальнейшей жизни с детьми она выбрала Латвию. Об этом она рассказала, дав интервью Екатерине Гордеевой. Чулпан Хаматова рассказала, что построила в Латвии дом, но как его содержать, она «пока не придумала». Туда она переселилась после зарубежного отпуска. «Дом стоит в деревне. Даже чтобы добраться до него мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было. Я очень благодарна каждому человеку, который мне помогает», — поделилась Хаматова. Полное интервью есть на YouTube- канале «Скажи Гордеевой». Хаматова поделилась, что денег у нее осталась не так много — накоплений хватит на три-четыре месяца. Она сообщила, что новую работу пока не нашла. Сообщения о том, что звезды стремятся покинуть Россию, начали появляться после начала спецоперации РФ на Украине. Так, например, в сети появились слухи о том, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Она была замечена с семьей на прогулке по улицам Кесарии. Кроме того, телеведущий Иван Ургант уехал из страны. Позже он написал, что его отправили в отпуск и пообещал скоро вернуться. https://ura.news/news/1052538015 Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев высказал свое мнение о предпринимателях и актерах, которые покинули Россию из-за спецоперации на Украине. Он предложил запретить им въезд в Россию. По словам депутата, ситуация в мире показала, что в стране появилась группа паникеров, которые пытаются дестабилизировать ситуацию. Экс-участница шоу «Уральские пельмени», уроженка Свердловской области Юлия Михалкова также считает «чужими» тех, кто стремится уехать из России.