СМИ выяснили, куда уехали Пугачева и Галкин

Российская певица Алла Пугачева, улетевшая в отпуск, была замечена на прогулке с семьей по улицам Кесарии. Это древний город на средиземноморском побережье современного Израиля.
«Улетевшая в отпуск с семьей певица Алла Пугачева была замечена на прогулке по улицам Кесарии. Артистка в белой кофте и светлых джинсах выглядела максимально неприметно. Очевидно, звезда не хотела привлекать к себе внимание. Ее супруг Максим Галкин и дети также были одеты как обычные туристы, наслаждающиеся видами древнего города», — сообщает Пятый канал.
Сама артистка ранее пояснила, что покинула Россию временно. В свою очередь, супруг примадонны Максим Галкин, уехавший из России вместе с супругой, ответил на слова своих подписчиков по поводу его отъезда из России, что боится потерять не заработанные в стране богатства, а совесть. Этот комментарий юморист оставил в социальной сети Instagram (занесена в список запрещенных в России ресурсов).
Российская певица Алла Пугачева, улетевшая в отпуск, была замечена на прогулке с семьей по улицам Кесарии. Это древний город на средиземноморском побережье современного Израиля. «Улетевшая в отпуск с семьей певица Алла Пугачева была замечена на прогулке по улицам Кесарии. Артистка в белой кофте и светлых джинсах выглядела максимально неприметно. Очевидно, звезда не хотела привлекать к себе внимание. Ее супруг Максим Галкин и дети также были одеты как обычные туристы, наслаждающиеся видами древнего города», — сообщает Пятый канал. Сама артистка ранее пояснила, что покинула Россию временно. В свою очередь, супруг примадонны Максим Галкин, уехавший из России вместе с супругой, ответил на слова своих подписчиков по поводу его отъезда из России, что боится потерять не заработанные в стране богатства, а совесть. Этот комментарий юморист оставил в социальной сети Instagram (занесена в список запрещенных в России ресурсов).