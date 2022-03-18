СМИ выяснили, куда уехали Пугачева и Галкин

18 марта 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Пугачева и ее супруг Максим Галкин выглядели неприметно (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская певица Алла Пугачева, улетевшая в отпуск, была замечена на прогулке с семьей по улицам Кесарии. Это древний город на средиземноморском побережье современного Израиля. «Улетевшая в отпуск с семьей певица Алла Пугачева была замечена на прогулке по улицам Кесарии. Артистка в белой кофте и светлых джинсах выглядела максимально неприметно. Очевидно, звезда не хотела привлекать к себе внимание. Ее супруг Максим Галкин и дети также были одеты как обычные туристы, наслаждающиеся видами древнего города», — сообщает Пятый канал. Сама артистка ранее пояснила, что покинула Россию временно. В свою очередь, супруг примадонны Максим Галкин, уехавший из России вместе с супругой, ответил на слова своих подписчиков по поводу его отъезда из России, что боится потерять не заработанные в стране богатства, а совесть. Этот комментарий юморист оставил в социальной сети Instagram (занесена в список запрещенных в России ресурсов). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская певица Алла Пугачева, улетевшая в отпуск, была замечена на прогулке с семьей по улицам Кесарии. Это древний город на средиземноморском побережье современного Израиля. «Улетевшая в отпуск с семьей певица Алла Пугачева была замечена на прогулке по улицам Кесарии. Артистка в белой кофте и светлых джинсах выглядела максимально неприметно. Очевидно, звезда не хотела привлекать к себе внимание. Ее супруг Максим Галкин и дети также были одеты как обычные туристы, наслаждающиеся видами древнего города», — сообщает Пятый канал. Сама артистка ранее пояснила, что покинула Россию временно. В свою очередь, супруг примадонны Максим Галкин, уехавший из России вместе с супругой, ответил на слова своих подписчиков по поводу его отъезда из России, что боится потерять не заработанные в стране богатства, а совесть. Этот комментарий юморист оставил в социальной сети Instagram (занесена в список запрещенных в России ресурсов).