Захарова ответила на критику Японии из-за учений вблизи Курил

29 июля 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

Япония с таким же успехом может потребовать, чтобы солнце всходило на западе, отметила Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова Южные Курилы являются неотъемлемой частью России, поэтому протест Японии по поводу проведения вблизи островов военных учений является неуместным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление заместителя генсекретаря кабинета министров Японии Есуке Исодзаки. «С особым недоумением услышали, что Япония „требует исключить“ южные Курилы из зоны проведения российских военных учений. Вынуждены вновь напомнить — южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории РФ <…> Господин Исодзаки с таким же успехом мог бы потребовать, чтобы солнце всходило не на востоке, а на западе», — отметила Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Ранее японское правительство заявило, что Южные Курилы — это «территории, которые являются неотъемлемой частью Японии». Это произошло после присоединения Японии к антироссийским санкциям, введенным из-за спецоперации РФ на Украине. Токио претендует на Южные Курилы с середины ХХ века. В 1945 году СССР занял Курильский архипелаг. С тех пор принадлежность его южных островов является предметом неутихающих дискуссий между Японией и Россией. Между двумя странами все еще не заключен мирный договор.

Южные Курилы являются неотъемлемой частью России, поэтому протест Японии по поводу проведения вблизи островов военных учений является неуместным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление заместителя генсекретаря кабинета министров Японии Есуке Исодзаки. «С особым недоумением услышали, что Япония „требует исключить“ южные Курилы из зоны проведения российских военных учений. Вынуждены вновь напомнить — южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории РФ <…> Господин Исодзаки с таким же успехом мог бы потребовать, чтобы солнце всходило не на востоке, а на западе», — отметила Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Ранее японское правительство заявило, что Южные Курилы — это «территории, которые являются неотъемлемой частью Японии». Это произошло после присоединения Японии к антироссийским санкциям, введенным из-за спецоперации РФ на Украине. Токио претендует на Южные Курилы с середины ХХ века. В 1945 году СССР занял Курильский архипелаг. С тех пор принадлежность его южных островов является предметом неутихающих дискуссий между Японией и Россией. Между двумя странами все еще не заключен мирный договор.