Япония объявила Южные Курилы своей «неотъемлемой частью»

Япония вернулась к резким формулировкам по теме Курильских островов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Японское правительство вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Соответствующие изменения были внесены в так называемую «Синию книгу по дипломатии», передает РИА «Новости» со ссылкой на японское агентство «Киодо».

«Возвращено резкое выражение о том, что это „территории, которые являются неотъемлемой частью Японии“», — пишет «Киодо». Издание ссылается на источник, читавший черновик документа.

Япония ранее присоединилась к западным антироссийским санкциям. Они были введены после того, как РФ начала на Украине в конце февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Что касается Южных Курил, то на них Токио претендует с середины 20 века. В 1945 году в результате короткой войны СССР занял Курильский архипелаг. С тех пор принадлежность его южных островов является предметом неутихающих дискуссий между Японией и Россией. Между двумя странами все еще даже не заключен мирный договор.