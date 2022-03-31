Япония объявила Южные Курилы своей «неотъемлемой частью»

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Япония вернулась к резким формулировкам по теме Курильских островов Фото:

Японское правительство вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Соответствующие изменения были внесены в так называемую «Синию книгу по дипломатии», передает РИА «Новости» со ссылкой на японское агентство «Киодо».

«Возвращено резкое выражение о том, что это „территории, которые являются неотъемлемой частью Японии“», — пишет «Киодо». Издание ссылается на источник, читавший черновик документа.

Япония ранее присоединилась к западным антироссийским санкциям. Они были введены после того, как РФ начала на Украине в конце февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Что касается Южных Курил, то на них Токио претендует с середины 20 века. В 1945 году в результате короткой войны СССР занял Курильский архипелаг. С тех пор принадлежность его южных островов является предметом неутихающих дискуссий между Японией и Россией. Между двумя странами все еще даже не заключен мирный договор.

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Японское правительство вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Соответствующие изменения были внесены в так называемую «Синию книгу по дипломатии», передает РИА «Новости» со ссылкой на японское агентство «Киодо». «Возвращено резкое выражение о том, что это „территории, которые являются неотъемлемой частью Японии“», — пишет «Киодо». Издание ссылается на источник, читавший черновик документа. Япония ранее присоединилась к западным антироссийским санкциям. Они были введены после того, как РФ начала на Украине в конце февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Что касается Южных Курил, то на них Токио претендует с середины 20 века. В 1945 году в результате короткой войны СССР занял Курильский архипелаг. С тех пор принадлежность его южных островов является предметом неутихающих дискуссий между Японией и Россией. Между двумя странами все еще даже не заключен мирный договор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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