Блинкен пообещал новые санкции РФ из-за Херсона и Запорожья

29 июля 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

США не хотят присоединения к России освобожденных территорий Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США готовы ввести новые санкции против России, если она присоединит освобожденные украинские территории. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции. По словам Блинкена, 29 июля он провел беседу по телефону с Лавровым. Разговор был «откровенный и прямолинейный», сообщил госсекретарь США. Блинкен заявил, что в разговоре с Лавровым предупредил о санкциях в случае присоединения Россией украинских территорий, передает ТАСС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее освобождены территория ЛНР, Херсонская область и большая часть Запорожья, продолжается освобождение ДНР. Власти Херсонской и Запорожской областей уже заявили о готовности к референдуму по присоединению к РФ.

США готовы ввести новые санкции против России, если она присоединит освобожденные украинские территории. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции. По словам Блинкена, 29 июля он провел беседу по телефону с Лавровым. Разговор был «откровенный и прямолинейный», сообщил госсекретарь США. Блинкен заявил, что в разговоре с Лавровым предупредил о санкциях в случае присоединения Россией украинских территорий, передает ТАСС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее освобождены территория ЛНР, Херсонская область и большая часть Запорожья, продолжается освобождение ДНР. Власти Херсонской и Запорожской областей уже заявили о готовности к референдуму по присоединению к РФ.