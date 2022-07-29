Блинкен пообещал новые санкции РФ из-за Херсона и Запорожья

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Виды Херсона. Херсон
США не хотят присоединения к России освобожденных территорий Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США готовы ввести новые санкции против России, если она присоединит освобожденные украинские территории. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.

По словам Блинкена, 29 июля он провел беседу по телефону с Лавровым. Разговор был «откровенный и прямолинейный», сообщил госсекретарь США. Блинкен заявил, что в разговоре с Лавровым предупредил о санкциях в случае присоединения Россией украинских территорий, передает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее освобождены территория ЛНР, Херсонская область и большая часть Запорожья, продолжается освобождение ДНР. Власти Херсонской и Запорожской областей уже заявили о готовности к референдуму по присоединению к РФ.

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США готовы ввести новые санкции против России, если она присоединит освобожденные украинские территории. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции. По словам Блинкена, 29 июля он провел беседу по телефону с Лавровым. Разговор был «откровенный и прямолинейный», сообщил госсекретарь США. Блинкен заявил, что в разговоре с Лавровым предупредил о санкциях в случае присоединения Россией украинских территорий, передает ТАСС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее освобождены территория ЛНР, Херсонская область и большая часть Запорожья, продолжается освобождение ДНР. Власти Херсонской и Запорожской областей уже заявили о готовности к референдуму по присоединению к РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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