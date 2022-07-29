Блинкен пообещал новые санкции РФ из-за Херсона и Запорожья

США готовы ввести новые санкции против России, если она присоединит освобожденные украинские территории. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.
По словам Блинкена, 29 июля он провел беседу по телефону с Лавровым. Разговор был «откровенный и прямолинейный», сообщил госсекретарь США. Блинкен заявил, что в разговоре с Лавровым предупредил о санкциях в случае присоединения Россией украинских территорий, передает ТАСС.
США готовы ввести новые санкции против России, если она присоединит освобожденные украинские территории. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции. По словам Блинкена, 29 июля он провел беседу по телефону с Лавровым. Разговор был «откровенный и прямолинейный», сообщил госсекретарь США. Блинкен заявил, что в разговоре с Лавровым предупредил о санкциях в случае присоединения Россией украинских территорий, передает ТАСС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее освобождены территория ЛНР, Херсонская область и большая часть Запорожья, продолжается освобождение ДНР. Власти Херсонской и Запорожской областей уже заявили о готовности к референдуму по присоединению к РФ.