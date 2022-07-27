В ДНР озвучили срок проведения референдума о присоединении к РФ

27 июля 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

Референдум о вхождении ЛНР и ДНР может пройти в сентябре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой народной республике заявили, что референдум о вхождении в состав России может пройти в середине сентября. Об этом заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. «По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября будет проведен референдум», — сказал он. Также он уточнил, что провести референдум стоит «в один день» с аналогичным мероприятием в Луганской народной республике. Кроме того, в ДНР планируется создать штаб референдума о вхождении в состав РФ. Ранее URA.RU писало, что в Херсонской области ждут вхождения в состав России. Также член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил о том, что референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России может состояться в сентябре. Кроме того, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказывал о предполагаемой провокации со стороны США, которая, возможно, связана с референдумом. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. О захвате украинских территорий речи не идет, подчеркивал глава государства.

В Донецкой народной республике заявили, что референдум о вхождении в состав России может пройти в середине сентября. Об этом заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. «По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября будет проведен референдум», — сказал он. Также он уточнил, что провести референдум стоит «в один день» с аналогичным мероприятием в Луганской народной республике. Кроме того, в ДНР планируется создать штаб референдума о вхождении в состав РФ. Ранее URA.RU писало, что в Херсонской области ждут вхождения в состав России. Также член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил о том, что референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России может состояться в сентябре. Кроме того, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказывал о предполагаемой провокации со стороны США, которая, возможно, связана с референдумом. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. О захвате украинских территорий речи не идет, подчеркивал глава государства.