В ДНР озвучили срок проведения референдума о присоединении к РФ

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Референдум о вхождении ЛНР и ДНР может пройти в сентябре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике заявили, что референдум о вхождении в состав России может пройти в середине сентября. Об этом заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

«По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября будет проведен референдум», — сказал он. Также он уточнил, что провести референдум стоит «в один день» с аналогичным мероприятием в Луганской народной республике. Кроме того, в ДНР планируется создать штаб референдума о вхождении в состав РФ.

Ранее URA.RU писало, что в Херсонской области ждут вхождения в состав России. Также член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил о том, что референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России может состояться в сентябре. Кроме того, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказывал о предполагаемой провокации со стороны США, которая, возможно, связана с референдумом.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. О захвате украинских территорий речи не идет, подчеркивал глава государства.

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В Донецкой народной республике заявили, что референдум о вхождении в состав России может пройти в середине сентября. Об этом заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. «По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября будет проведен референдум», — сказал он. Также он уточнил, что провести референдум стоит «в один день» с аналогичным мероприятием в Луганской народной республике. Кроме того, в ДНР планируется создать штаб референдума о вхождении в состав РФ. Ранее URA.RU писало, что в Херсонской области ждут вхождения в состав России. Также член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил о том, что референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России может состояться в сентябре. Кроме того, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказывал о предполагаемой провокации со стороны США, которая, возможно, связана с референдумом. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. О захвате украинских территорий речи не идет, подчеркивал глава государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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