В Челябинске резко вырос спрос на сады и огороды

30 июля 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Челябинцы помнят, что в 90-е выжили те, у кого были огороды, говорит риелтор Надежда Кушнова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на дачные участки в Челябинске в июле вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Горожане предпочитают приобретать домики в среднем ценовом диапазоне, сообщила URA.RU риелтор Надежда Кушнова. «Сейчас идет волна: люди со средним доходом покупают недорогие участки, чтобы разбить огород. Люди помнят, что в 90-е выжили те, у кого была дача. Сейчас каждый третий ко мне обратившийся что-то покупает: либо дачный участок, либо дом», — рассказала она. По данным эксперта, стоимость дачных участков по сравнению с 2021 годом выросла в разы. Так, если небольшой земельный участок в Центральном районе Челябинска в прошлом году стоил 50-100 тысяч рублей, то сейчас он продается за 500 тысяч рублей и более. На портале «Авито» выставлено более 370 объявлений о продаже дачи или сада в Челябинске. Стоимость участков в 6-7 соток колеблется от 650 тысяч до 3,8 млн рублей.

Спрос на дачные участки в Челябинске в июле вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Горожане предпочитают приобретать домики в среднем ценовом диапазоне, сообщила URA.RU риелтор Надежда Кушнова. «Сейчас идет волна: люди со средним доходом покупают недорогие участки, чтобы разбить огород. Люди помнят, что в 90-е выжили те, у кого была дача. Сейчас каждый третий ко мне обратившийся что-то покупает: либо дачный участок, либо дом», — рассказала она. По данным эксперта, стоимость дачных участков по сравнению с 2021 годом выросла в разы. Так, если небольшой земельный участок в Центральном районе Челябинска в прошлом году стоил 50-100 тысяч рублей, то сейчас он продается за 500 тысяч рублей и более. На портале «Авито» выставлено более 370 объявлений о продаже дачи или сада в Челябинске. Стоимость участков в 6-7 соток колеблется от 650 тысяч до 3,8 млн рублей.