Захарова успокоила экс-премьера Болгарии из-за боязни Кремля

30 июля 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страх бывшего премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова перед «длинной рукой» Кремля вызывает сочувствие. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Искренне сочувствуем его озабоченности „длинной рукой“ Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии», — заявила Мария Захарова, отвечая на вопрос о переживаниях Кирилла Петкова, передает пресс-служба МИД РФ. Представитель российского внешнеполитического ведомства в очередной раз отметила, что Россия никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела других государств, так же как никогда не даст другим странам навязывать свое мнение. «Спекуляция „российской угрозой“ во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии. Убеждены, что это так же очевидно и для болгарского народа», — резюмировала Мария Захарова. Ранее сообщалось, что в июне Кирилла Петкова собирались отправить в отставку из-за необдуманной политики в отношении России. 27 июня он покинул пост премьер-министра Болгарии, пишет RT. Затем он дал интервью британской газете Times, в котором обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Страх бывшего премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова перед «длинной рукой» Кремля вызывает сочувствие. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Искренне сочувствуем его озабоченности „длинной рукой“ Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии», — заявила Мария Захарова, отвечая на вопрос о переживаниях Кирилла Петкова, передает пресс-служба МИД РФ. Представитель российского внешнеполитического ведомства в очередной раз отметила, что Россия никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела других государств, так же как никогда не даст другим странам навязывать свое мнение. «Спекуляция „российской угрозой“ во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии. Убеждены, что это так же очевидно и для болгарского народа», — резюмировала Мария Захарова. Ранее сообщалось, что в июне Кирилла Петкова собирались отправить в отставку из-за необдуманной политики в отношении России. 27 июня он покинул пост премьер-министра Болгарии, пишет RT. Затем он дал интервью британской газете Times, в котором обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.