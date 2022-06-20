Politiсo: премьер-министра Болгарии хотят уволить из-за РФ

Правительство Болгарии отставит премьера из-за его антироссийской позиции, считают в СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову грозит отставка, так как правительство страны не поддерживает необдуманную санкционную политику против России. Статью об этом опубликовало издание Politico.

«Правительство премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова, скорее всего, проголосует за вотум недоверия, уволив администрацию, которая пообещала очистить страну от повальной коррупции и заняла необычайно сильную позицию в отношении России», — сообщили в издании. Авторы указали, что Петков с самого начала правления отличался стремлением проводить «пронатовскую» политику в отношении РФ. В рамках нее премьер уволил министра обороны, недостаточно осудившего действия Кремля после начала спецоперации на Украине.

Предложение против правящей коалиции было выдвинуто оппозиционной партией ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Он обвинил кабинет Петкова в неспособности справиться с ростом инфляции и подверг критике финансовую политику действующего премьера.

Ранее парламент уже уволил своего спикера Николу Минчева из партии Петкова «Продолжение перемен». Этот шаг демонстрирует серьезность намерений по отставке премьера, объяснили авторы.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала западные страны ввели беспрецедентное число санкций против страны.

Позже Россия перестала поставлять газ в Болгарию из-за ее отказа выполнять новые условия оплаты поставок в рублях. Вице-премьер и министр финансов Асен Василев сообщал, что Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа после того, как закончится текущий.

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