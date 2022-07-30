Захарова посмеялась над проблемами Джонсона из-за его гендера

30 июля 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Мария Захарова предложила Борису Джонсону способ, как занять пост генсека НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над исполняющим обязанности премьер-министра Бориса Джонсона, который не сможет получить пост генсека НАТО из-за своего пола. Она предложила ему выбрать себе другой пол или гендер. «Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Модно, дерзко, в его стиле», — написала Захарова в своем telegram-канале.Также она заявила, что если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, то они всегда могут найти в себе мужчину или какой-то другой гендер. Джонсон подал в отставку в начале июля и пока является исполняющим обязанности премьер-министра. Нового премьер-министра пока не назначили. Джонсон готовится стать Генсеком НАТО, сообщает телеканал 360 со ссылкой на СМИ. ТАСС со ссылкой на источник писал, что политику не сможет занять эту должность, потому что по негласным правилам новым генсеком должна стать женщина, передает Life .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над исполняющим обязанности премьер-министра Бориса Джонсона, который не сможет получить пост генсека НАТО из-за своего пола. Она предложила ему выбрать себе другой пол или гендер. «Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Модно, дерзко, в его стиле», — написала Захарова в своем telegram-канале.Также она заявила, что если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, то они всегда могут найти в себе мужчину или какой-то другой гендер. Джонсон подал в отставку в начале июля и пока является исполняющим обязанности премьер-министра. Нового премьер-министра пока не назначили. Джонсон готовится стать Генсеком НАТО, сообщает телеканал 360 со ссылкой на СМИ. ТАСС со ссылкой на источник писал, что политику не сможет занять эту должность, потому что по негласным правилам новым генсеком должна стать женщина, передает Life.