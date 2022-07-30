В ГД призвали устроить «порку» норвежке за ненависть к русским

31 июля 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Каргинов призвал наказать норвежского дипломата за выпад в адрес русских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудницу консульства в Норвегии Элисабет Эллингсен, которая проявила ненависть в сторону русских, необходимо публично наказать. Об этом заявил депутат депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов. «Любого, кто позволяет хамские высказывания в адрес русских, необходимо привлекать к ответственности. Требую показательную „порку“ по всей строгости закона», — написал он в telegram-канале. По его словам, полиция уже начала проверку высказываний консула Норвегии, и ей грозит уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». «Надеюсь, следственные действия пройдут максимально быстро, и госпожа консул узнает все прелести комфорта российских тюрем. Там расскажут и покажут, кто и как убирает помещения», — подчеркнул он. Каргинов пообещал приложить все усилия для восстановления справедливости. Ранее на просторах интернета была опубликована видеозапись, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен после того, как ее попросили дождаться окончания уборки в отеле, сказала, что привыкла к чистым номерам и ненавидит русских. На это губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту Элисабет Эллингсен. По словам депутата Госдумы Султана Хамзаева («Единая Россия»), таких иностранных граждан, проявляющих русофобию на территории России, необходимо выдворять из страны.

Сотрудницу консульства в Норвегии Элисабет Эллингсен, которая проявила ненависть в сторону русских, необходимо публично наказать. Об этом заявил депутат депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов. «Любого, кто позволяет хамские высказывания в адрес русских, необходимо привлекать к ответственности. Требую показательную „порку“ по всей строгости закона», — написал он в telegram-канале. По его словам, полиция уже начала проверку высказываний консула Норвегии, и ей грозит уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». «Надеюсь, следственные действия пройдут максимально быстро, и госпожа консул узнает все прелести комфорта российских тюрем. Там расскажут и покажут, кто и как убирает помещения», — подчеркнул он. Каргинов пообещал приложить все усилия для восстановления справедливости. Ранее на просторах интернета была опубликована видеозапись, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен после того, как ее попросили дождаться окончания уборки в отеле, сказала, что привыкла к чистым номерам и ненавидит русских. На это губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту Элисабет Эллингсен. По словам депутата Госдумы Султана Хамзаева («Единая Россия»), таких иностранных граждан, проявляющих русофобию на территории России, необходимо выдворять из страны.