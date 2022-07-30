Депутат ГД предложил выдворять иностранцев из страны за русофобию

30 июля 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Депутат Хамзаев предложил дать право МИД выдворять иностранцев за русофобию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Иностранных граждан нужно выдворять из России за проявление русофобии. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»). «За любое русофобское высказывание иностранцев в адрес России и россиян должно быть немедленное выдворение из страны. Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны», — заявил политик РИА «Новости». Он считает правильным ввести такие корректировки в законодательство. По словам Хамзаева, Россия — открытая страна, но только для вежливых и порядочных гостей. Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен после того, как ее попросили дождаться окончания уборки в отеле, сказала, что привыкла к чистым номерам и ненавидит русских. На это губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту Элисабет Эллингсен. Он написал в telegram-канале, что терпеть русофобию в России никогда не будут.

Иностранных граждан нужно выдворять из России за проявление русофобии. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»). «За любое русофобское высказывание иностранцев в адрес России и россиян должно быть немедленное выдворение из страны. Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны», — заявил политик РИА «Новости». Он считает правильным ввести такие корректировки в законодательство. По словам Хамзаева, Россия — открытая страна, но только для вежливых и порядочных гостей. Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен после того, как ее попросили дождаться окончания уборки в отеле, сказала, что привыкла к чистым номерам и ненавидит русских. На это губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту Элисабет Эллингсен. Он написал в telegram-канале, что терпеть русофобию в России никогда не будут.