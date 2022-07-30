30 июля 2022

Депутат ГД предложил выдворять иностранцев из страны за русофобию

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Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, чиновник, руки за спиной, кулак
Депутат Хамзаев предложил дать право МИД выдворять иностранцев за русофобию Фото:

Иностранных граждан нужно выдворять из России за проявление русофобии. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»).

«За любое русофобское высказывание иностранцев в адрес России и россиян должно быть немедленное выдворение из страны. Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны», — заявил политик РИА «Новости».

Он считает правильным ввести такие корректировки в законодательство. По словам Хамзаева, Россия — открытая страна, но только для вежливых и порядочных гостей.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен после того, как ее попросили дождаться окончания уборки в отеле, сказала, что привыкла к чистым номерам и ненавидит русских. На это губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту Элисабет Эллингсен. Он написал в telegram-канале, что терпеть русофобию в России никогда не будут.

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Иностранных граждан нужно выдворять из России за проявление русофобии. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»). «За любое русофобское высказывание иностранцев в адрес России и россиян должно быть немедленное выдворение из страны. Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны», — заявил политик РИА «Новости». Он считает правильным ввести такие корректировки в законодательство. По словам Хамзаева, Россия — открытая страна, но только для вежливых и порядочных гостей. Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен после того, как ее попросили дождаться окончания уборки в отеле, сказала, что привыкла к чистым номерам и ненавидит русских. На это губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту Элисабет Эллингсен. Он написал в telegram-канале, что терпеть русофобию в России никогда не будут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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