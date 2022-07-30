Мурманский губернатор послал к черту консула, оскорбившую россиян

30 июля 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Андрей Чибис сказал, что в России не потерпят русофобии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту консула Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая сказала, что ненавидит русских. Об этом Чибис заявил в своих соцсетях. «Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — написал Чибис в своем telegram-канале. Эллингсен сказала, что ненавидит русских в разговоре с сотрудниками гостиницы в Мурманске, пишет RT. Она высказала недовольство из-за ожидания, пока уберут ее номер. Консул заявила, что она не «какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как» и привыкла к чистым номерам, сообщает деловое издание «Взгляд». В МИД РФ сообщили, что обсуждают варианты реакции. В министерстве иностранных дел Норвегии выразили сожаление из-за случившегося, передает сайт MK.RU .

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту консула Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая сказала, что ненавидит русских. Об этом Чибис заявил в своих соцсетях. «Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — написал Чибис в своем telegram-канале. Эллингсен сказала, что ненавидит русских в разговоре с сотрудниками гостиницы в Мурманске, пишет RT. Она высказала недовольство из-за ожидания, пока уберут ее номер. Консул заявила, что она не «какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как» и привыкла к чистым номерам, сообщает деловое издание «Взгляд». В МИД РФ сообщили, что обсуждают варианты реакции. В министерстве иностранных дел Норвегии выразили сожаление из-за случившегося, передает сайт MK.RU.