Мурманский губернатор послал к черту консула, оскорбившую россиян

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, чибис андрей
Андрей Чибис сказал, что в России не потерпят русофобии Фото:

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту консула Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая сказала, что ненавидит русских. Об этом Чибис заявил в своих соцсетях.

«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — написал Чибис в своем telegram-канале.

Эллингсен сказала, что ненавидит русских в разговоре с сотрудниками гостиницы в Мурманске, пишет RT. Она высказала недовольство из-за ожидания, пока уберут ее номер. Консул заявила, что она не «какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как» и привыкла к чистым номерам, сообщает деловое издание «Взгляд». В МИД РФ сообщили, что обсуждают варианты реакции. В министерстве иностранных дел Норвегии выразили сожаление из-за случившегося, передает сайт MK.RU.

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис послал к черту консула Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая сказала, что ненавидит русских. Об этом Чибис заявил в своих соцсетях. «Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — написал Чибис в своем telegram-канале. Эллингсен сказала, что ненавидит русских в разговоре с сотрудниками гостиницы в Мурманске, пишет RT. Она высказала недовольство из-за ожидания, пока уберут ее номер. Консул заявила, что она не «какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как» и привыкла к чистым номерам, сообщает деловое издание «Взгляд». В МИД РФ сообщили, что обсуждают варианты реакции. В министерстве иностранных дел Норвегии выразили сожаление из-за случившегося, передает сайт MK.RU.
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