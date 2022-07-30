Врач Жемчугов раскрыл, чем закончится пандемия COVID

31 июля 2022 в 05:41 Размер текста - 17 +

Врач рассказал о двух возможных сценариях завершения пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия COVID может перейти либо в состояние сезонного заболевания, либо в состояние природно-очаговой инфекции. О сценариях завершения пандемии рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. В случае, если произойдет переход коронавирусной инфекции в состояние сезонного заболевания вроде гриппа, «SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время — то есть, из Южного полушария в Северное». Специалист сообщил, что именно следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна как грипп или не закончится, останется ли на лето. «Просто надо, чтобы прошло время, тогда мы увидим, стал ли [коронавирус] сезонным», — отметил эксперт, передает ТАСС. Второй вариант развития событий, а именно переход коронавируса в состояние природно-очаговой инфекции, доктор Жемчугов считает наиболее вероятным. В этом случае вирус найдет себе «хозяина»-носителя в природе, а когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится и он перестанет защищать, вирус снова выйдет в человеческое общество. Он подчеркнул, что таких инфекций много и по такому принципу существует риск распространения чумы и Эболы. В России начала снова расти суточная заболеваемость коронавирусом. К 28 июля было зафиксировано 11 515 новых случаев — максимум с апреля. Тем временем Роспотребнадзор снял последние коронавирусные ограничения, но допустил их возвращение.

Пандемия COVID может перейти либо в состояние сезонного заболевания, либо в состояние природно-очаговой инфекции. О сценариях завершения пандемии рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. В случае, если произойдет переход коронавирусной инфекции в состояние сезонного заболевания вроде гриппа, «SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время — то есть, из Южного полушария в Северное». Специалист сообщил, что именно следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна как грипп или не закончится, останется ли на лето. «Просто надо, чтобы прошло время, тогда мы увидим, стал ли [коронавирус] сезонным», — отметил эксперт, передает ТАСС. Второй вариант развития событий, а именно переход коронавируса в состояние природно-очаговой инфекции, доктор Жемчугов считает наиболее вероятным. В этом случае вирус найдет себе «хозяина»-носителя в природе, а когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится и он перестанет защищать, вирус снова выйдет в человеческое общество. Он подчеркнул, что таких инфекций много и по такому принципу существует риск распространения чумы и Эболы. В России начала снова расти суточная заболеваемость коронавирусом. К 28 июля было зафиксировано 11 515 новых случаев — максимум с апреля. Тем временем Роспотребнадзор снял последние коронавирусные ограничения, но допустил их возвращение.