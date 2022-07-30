Мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены из-за атаки Украины

В Севастополе отменили празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) из-за атаки Украины по штабу Черноморского флота. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развозжаев.
«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены», — написал Развозжаев в своем telegram-канале.
По его словам, на месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства произошедшего. Ранены пять сотрудников штаба флота, им оказали медицинскую помощь. Никто не погиб, отметил губернатор.
ВСУ атакуют приграничные территории РФ из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Ранее над Севастополем сработала система ПВО, которая отреагировала на неопознанный летальный объект.
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В Севастополе отменили празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) из-за атаки Украины по штабу Черноморского флота. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развозжаев. «Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. По его словам, на месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства произошедшего. Ранены пять сотрудников штаба флота, им оказали медицинскую помощь. Никто не погиб, отметил губернатор. ВСУ атакуют приграничные территории РФ из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Ранее над Севастополем сработала система ПВО, которая отреагировала на неопознанный летальный объект.