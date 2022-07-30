30 июля 2022

Мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены из-за атаки Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, парад, офицеры, день вмф, военные моряки
Празднование Дня ВФМ отменили для сохранения безопасности граждан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе отменили празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) из-за атаки Украины по штабу Черноморского флота. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развозжаев.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены», — написал Развозжаев в своем telegram-канале.

По его словам, на месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства произошедшего. Ранены пять сотрудников штаба флота, им оказали медицинскую помощь. Никто не погиб, отметил губернатор.

ВСУ атакуют приграничные территории РФ из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Ранее над Севастополем сработала система ПВО, которая отреагировала на неопознанный летальный объект.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе отменили празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) из-за атаки Украины по штабу Черноморского флота. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развозжаев. «Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. По его словам, на месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства произошедшего. Ранены пять сотрудников штаба флота, им оказали медицинскую помощь. Никто не погиб, отметил губернатор. ВСУ атакуют приграничные территории РФ из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Ранее над Севастополем сработала система ПВО, которая отреагировала на неопознанный летальный объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...