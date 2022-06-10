СМИ: над Севастополем сработала система ПВО

Система ПВО сбила над Севастополем неопознаный объект Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Над Севастополем сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил журналист Платон Беседин. По его словам, на протяжении дня над городом также активно летали самолеты.

«Над моим родным городом-героем Севастополем сработали средства ПВО. Все так. И самолеты очень активно летают весь день. Но сработали средства ПВО успешно — это главное», — написал Платон Беседин в своем telegram-канале.

Видео работы ПВО опубликовал в своем telegram-канале журналист издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц. По его словам, система среагировала на неопознанный летальный объект сегодня в 18:23.