Путин принял новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ

31 июля 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Морскую доктрину было решено изменить с учетом текущей внешнеполитической ситуации в мире Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину страны и Корабельный устав Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-Морского Флота и Морскую доктрину Российской Федерации», — сообщает пресс-служба президента РФ. Трансляция церемонии подписания транслировалась в официальном telegram-канале Кремля. Морскую доктрину было решено скорректировать с учетом текущей внешнеполитической ситуации в мире. Новые положения доктрины обеспечат ввод в состав Военно-морского флота гражданских судов и экипажей, а также урегулируют функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время. Морская доктрина РФ была принята в 2001 году. Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Морскую доктрину страны в 2015 году. Тогда правки были одобрены Морской коллегий при правительстве, после чего документ представили главе государства. Тогда правки были связаны с присоединения Крыма к составу России и расширением НАТО. Доктрина предусматривала наращивание присутствия российского флота в Арктике, в Черном и Средиземном морях, а также в Атлантическом океане. Владимир Путин принял военно-морской парад, который состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Ранее школьникам из Мариуполя показали репетицию парада ко Дню ВМФ в Кронштадте. Об этом писали « Невские новости».

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину страны и Корабельный устав Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-Морского Флота и Морскую доктрину Российской Федерации», — сообщает пресс-служба президента РФ. Трансляция церемонии подписания транслировалась в официальном telegram-канале Кремля. Морскую доктрину было решено скорректировать с учетом текущей внешнеполитической ситуации в мире. Новые положения доктрины обеспечат ввод в состав Военно-морского флота гражданских судов и экипажей, а также урегулируют функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время. Морская доктрина РФ была принята в 2001 году. Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Морскую доктрину страны в 2015 году. Тогда правки были одобрены Морской коллегий при правительстве, после чего документ представили главе государства. Тогда правки были связаны с присоединения Крыма к составу России и расширением НАТО. Доктрина предусматривала наращивание присутствия российского флота в Арктике, в Черном и Средиземном морях, а также в Атлантическом океане. Владимир Путин принял военно-морской парад, который состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Ранее школьникам из Мариуполя показали репетицию парада ко Дню ВМФ в Кронштадте. Об этом писали «Невские новости».