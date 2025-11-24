В аэропорту Геленджика остановили работу рейсов
Аэропорт Геленджик ввел дополнительные ограничения для безопасности перелетов
24 ноября 2025 в 23:42
Авиагавань Геленджика закрыла небо
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ГЕЛЕНДЖИК. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующим правилам, авиагавань продолжает принимать регулярные рейсы с 8:30 до 20:00», — пояснили в пресс-службе ведомства.
