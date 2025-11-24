Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

За торговлю нижним бельем с Сатаной* оштрафовали петербургского предпринимателя

24 ноября 2025 в 23:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бизнесмен отделался штрафом

Бизнесмен отделался штрафом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Невский районный суд вынес решение о штрафе в размере 5 тысяч в отношении индивидуального предпринимателя Алексея Часовенского. У него была конфискована партия товара, который содержит элементы, подпадающие под признаки пропаганды символики сатанизма (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Эту информацию предоставила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Часовенский согласился с обвинением. Суд назначил ему штраф в 5 000 рублей с конфискацией товара», — указано в судебном telegram-канале.

Из материалов дела следует, что в октябре 2025 года бизнесмен реализовал товары с изображением «козла с пентаграммой» неопределенному кругу лиц. Среди проданных изделий — футболки, кошельки, зажимы для денег, женское нижнее белье, обложки для паспорта и прочее. Торговля осуществлялась в помещении «Зона принта», расположенном на проспекте Большевиков.

Продолжение после рекламы

Запрет на пропаганду сатанизма в РФ действует с июля. URA.RU уже писало, что ранее в Петербурге был оштрафован косплеер, задержанный на фестивале с предметами, содержащими подобную символику.

*Сатанзим — международное движение, признанное в России экстремистским и запрещенным

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал