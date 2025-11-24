За торговлю нижним бельем с Сатаной* оштрафовали петербургского предпринимателя

Бизнесмен отделался штрафом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Невский районный суд вынес решение о штрафе в размере 5 тысяч в отношении индивидуального предпринимателя Алексея Часовенского. У него была конфискована партия товара, который содержит элементы, подпадающие под признаки пропаганды символики сатанизма (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Эту информацию предоставила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Часовенский согласился с обвинением. Суд назначил ему штраф в 5 000 рублей с конфискацией товара», — указано в судебном telegram-канале.

Из материалов дела следует, что в октябре 2025 года бизнесмен реализовал товары с изображением «козла с пентаграммой» неопределенному кругу лиц. Среди проданных изделий — футболки, кошельки, зажимы для денег, женское нижнее белье, обложки для паспорта и прочее. Торговля осуществлялась в помещении «Зона принта», расположенном на проспекте Большевиков.

Продолжение после рекламы

Запрет на пропаганду сатанизма в РФ действует с июля. URA.RU уже писало, что ранее в Петербурге был оштрафован косплеер, задержанный на фестивале с предметами, содержащими подобную символику.