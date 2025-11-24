Нарышкин вручил паспорта семье французского информатора, который шпионил за НАТО
Нарышкин передал паспорта РФ дочери и внуку французского информатора Пака
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вручил паспорта граждан РФ дочери и внуку французского информатора Жоржа Пака — Изабель Пак и Димитри Фолимоноффу. Церемония прошла в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево.
«Ваш отец был преданным другом Советского Союза. Будучи убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации „Сражающаяся Франция“, он инициативно установил контакт с советской внешней разведкой», — сказал Нарышкин, обращаясь к Изабель Пак, следует из сюжета телеканала «Россия 1».
Жорж Пак внес значительный вклад в дело сохранения мира, сотрудничая с советской разведкой. По словам Изабель Пак, поводом для обращения с просьбой о получении российского гражданства стала «пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине».
Жорж Жан-Луи Пак (1914–1993) начал сотрудничать с советской разведкой в 1943 году, работая в Алжире руководителем политического отдела радиостанции Radio-France. Позже он занимал важные государственные посты во Франции, в том числе был руководителем справочной службы генштаба французской армии и начальником канцелярии Института национальной обороны. В 1962 году Пак был переведен в систему НАТО в качестве помощника начальника пресс-службы альянса и получил доступ к наиболее секретным досье. Специалисты считают его крупнейшим французским информатором внешней разведки СССР.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.