Общество

Генпрокуратура изъяла порт у этнической ОПГ в Туапсе

24 ноября 2025 в 23:27
Генпрокуратура вернула России туапсинский порт (архивное фото)

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства стратегическое предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», принадлежавшее участнику криминальной группы. Надзорное ведомство установило, что структуры владельца актива Шахлара Новрузова наряду с легальной работой обеспечивали транзит запрещенных грузов. Об этом сообщают СМИ. 

«24 ноября арбитражем удовлетворен иск Генпрокуратуры к Шахлару Новрузову, которого надзор считает „членом этнической азербайджанской преступной группировки“, и ряду других ответчиков. В соответствии с ним, в казну обращены четыре стратегических предприятия — ООО „Туапсинский морской коммерческий порт“ (ТМКП), ООО „Предприятие ТМКП“, ООО „Дар Фрут“ и ООО „Темрюкский морской перегрузочный терминал“», — сообщает «Коммерсантъ».

В собственность государства перешли компании с совокупной капитализацией более 691 млн рублей и 24 объекта портовой инфраструктуры. Основанием для изъятия стало нарушение закона об иностранных инвестициях: Шахлар Новрузов перевел активы на офшорную компанию с Британских Виргинских островов без согласования с властями РФ, что незаконно для стратегических предприятий.

Кроме того, гавань использовалась для контрабанды небезопасной пищевой продукции, доходы от которой выводились за рубеж. Сам Новрузов стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество после попытки вернуть контроль над портом с помощью подложных документов. Решение суда обращено к немедленному исполнению, чтобы не допустить вывода активов.

Ранее URA.RU сообщало, что уральская транспортная прокуратура обжаловала решение суда, который частично удовлетворил иск «Каматрансойл» к «Кама шиппинг» о возмещении ущерба за крушение танкера «Волгонефть-212». Сумма присужденной компенсации не раскрывается из-за закрытого заседания. «Каматрансойл» требовала 200 млн рублей, заявляя об убытках после гибели судна, переданного в аренду для перевозки нефтепродуктов. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули 15 декабря прошлого года в Керченском проливе, и в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн мазута.

