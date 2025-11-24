Генпрокуратура изъяла порт у этнической ОПГ в Туапсе
Генпрокуратура вернула России туапсинский порт (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства стратегическое предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», принадлежавшее участнику криминальной группы. Надзорное ведомство установило, что структуры владельца актива Шахлара Новрузова наряду с легальной работой обеспечивали транзит запрещенных грузов. Об этом сообщают СМИ.
«24 ноября арбитражем удовлетворен иск Генпрокуратуры к Шахлару Новрузову, которого надзор считает „членом этнической азербайджанской преступной группировки“, и ряду других ответчиков. В соответствии с ним, в казну обращены четыре стратегических предприятия — ООО „Туапсинский морской коммерческий порт“ (ТМКП), ООО „Предприятие ТМКП“, ООО „Дар Фрут“ и ООО „Темрюкский морской перегрузочный терминал“», — сообщает «Коммерсантъ».
В собственность государства перешли компании с совокупной капитализацией более 691 млн рублей и 24 объекта портовой инфраструктуры. Основанием для изъятия стало нарушение закона об иностранных инвестициях: Шахлар Новрузов перевел активы на офшорную компанию с Британских Виргинских островов без согласования с властями РФ, что незаконно для стратегических предприятий.
Кроме того, гавань использовалась для контрабанды небезопасной пищевой продукции, доходы от которой выводились за рубеж. Сам Новрузов стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество после попытки вернуть контроль над портом с помощью подложных документов. Решение суда обращено к немедленному исполнению, чтобы не допустить вывода активов.
