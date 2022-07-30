ХМАО попал в антитоп по кибербезопасности

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) попал в антитоп рейтинга по проблемам информационной безопасности. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
«Чаще всего с проблемами информационной безопасности сталкивались жители Липецкой области — 87%. Также в топ-10 попала Югра с показателем 44,1%», — уточнили в пресс-службе FinExpertiza.
Так, 26,4% пользователей жаловались на спам, у 6,4% устройства заражались вирусами, 3,1% получали письма от мошенников с просьбой выслать персональные данные. Также в топе нарушений кибербезопасности фишинговые сайты и взломы аккаунтов в социальных сетях.
Ранее URA.RU рассказывало, что на базе Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) открылся киберполигон сетевой безопасности. Финансирование осуществлено благодаря участию Технологического университета в федеральной программе «Приоритет 2030».
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Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) попал в антитоп рейтинга по проблемам информационной безопасности. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. «Чаще всего с проблемами информационной безопасности сталкивались жители Липецкой области — 87%. Также в топ-10 попала Югра с показателем 44,1%», — уточнили в пресс-службе FinExpertiza. Так, 26,4% пользователей жаловались на спам, у 6,4% устройства заражались вирусами, 3,1% получали письма от мошенников с просьбой выслать персональные данные. Также в топе нарушений кибербезопасности фишинговые сайты и взломы аккаунтов в социальных сетях. Ранее URA.RU рассказывало, что на базе Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) открылся киберполигон сетевой безопасности. Финансирование осуществлено благодаря участию Технологического университета в федеральной программе «Приоритет 2030».