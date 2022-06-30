Российские предприятия обучат кибербезопасности в вузе

30 июня 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Создание киберполигона стало возможно благодаря госпрограмме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Киберполигон сетевой безопасности, на котором одновременно могут обучаться студенты вуза и представители различных российских компаний, открылся на базе Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Финансирование осуществлено благодаря участию Технологического университета в федеральной программе «Приоритет 2030». «На киберполигоне мы планируем обучать студентов по направлению „Информационная безопасность“, которое сейчас является сверхвостребованным на рынке труда и одним из самым популярных среди абитуриентов. Вторая ключевая задача Киберполигона — повышение квалификации сотрудников, отвечающих за IT и информационную безопасность на предприятиях. Киберполигон реализован в рамках консорциума „Цифровые технологии“», — поясняет Юрий Беркман, директор по IT и административным сервисам КНИТУ. Программы позволяют проигрывать различные сценарии кибератак, позволяя участникам придумывать решения. Киберполигон делит команды на две группы — мониторинга и реагирования, сама атака происходит автоматизировано. Вариации самих атак, соответствующие текущей ситуации в IT-сфере, будут обновляться регулярно, как и программы переподготовки и повышения квалификации для действующих IT-специалистов. «Приоритет-2030» — это программа государственной поддержки и развития университетов. Ее основная цель — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Киберполигон сетевой безопасности, на котором одновременно могут обучаться студенты вуза и представители различных российских компаний, открылся на базе Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Финансирование осуществлено благодаря участию Технологического университета в федеральной программе «Приоритет 2030». «На киберполигоне мы планируем обучать студентов по направлению „Информационная безопасность“, которое сейчас является сверхвостребованным на рынке труда и одним из самым популярных среди абитуриентов. Вторая ключевая задача Киберполигона — повышение квалификации сотрудников, отвечающих за IT и информационную безопасность на предприятиях. Киберполигон реализован в рамках консорциума „Цифровые технологии“», — поясняет Юрий Беркман, директор по IT и административным сервисам КНИТУ. Программы позволяют проигрывать различные сценарии кибератак, позволяя участникам придумывать решения. Киберполигон делит команды на две группы — мониторинга и реагирования, сама атака происходит автоматизировано. Вариации самих атак, соответствующие текущей ситуации в IT-сфере, будут обновляться регулярно, как и программы переподготовки и повышения квалификации для действующих IT-специалистов. «Приоритет-2030» — это программа государственной поддержки и развития университетов. Ее основная цель — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.