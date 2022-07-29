Жителей ЯНАО призвали помочь собакам в день дворняжки

Приюты готовы принять корм и старое постельное белье
Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа позвали на день открытых дверей во все приюты для животных региона. Всего их 13, сообщают местные СМИ.
«Волонтеры приглашают северян помочь с выгулом и уходом за животными. Кроме того, можно передать приюту корм, наполнители, старое постельное белье, одеяла и полотенца», — пишет «Ямал-медиа».
Ранее в Надыме (ЯНАО) неизвестные сломали смотровое окно в заборе пункта передержки отловленных животных. Десятки бездомных собак выбрались на свободу.
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