29 июля 2022
28 июля 2022

Жителей ЯНАО призвали помочь собакам в день дворняжки

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия лесного пожара у посёлка Богандинский. Тюмень , собака, последствия пожара, пожар в деревне
Приюты готовы принять корм и старое постельное белье Фото:

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа позвали на день открытых дверей во все приюты для животных региона. Всего их 13, сообщают местные СМИ.

«Волонтеры приглашают северян помочь с выгулом и уходом за животными. Кроме того, можно передать приюту корм, наполнители, старое постельное белье, одеяла и полотенца», — пишет «Ямал-медиа».

Ранее в Надыме (ЯНАО) неизвестные сломали смотровое окно в заборе пункта передержки отловленных животных. Десятки бездомных собак выбрались на свободу.

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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа позвали на день открытых дверей во все приюты для животных региона. Всего их 13, сообщают местные СМИ. «Волонтеры приглашают северян помочь с выгулом и уходом за животными. Кроме того, можно передать приюту корм, наполнители, старое постельное белье, одеяла и полотенца», — пишет «Ямал-медиа». Ранее в Надыме (ЯНАО) неизвестные сломали смотровое окно в заборе пункта передержки отловленных животных. Десятки бездомных собак выбрались на свободу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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