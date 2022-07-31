CNN: первую партию украинского зерна отправят из Турции в Сомали

31 июля 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Украинское зерно отправится в страны Африки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Первая партия украинского зерна прибудет в Турцию, откуда его переправят в Сомали. Об этом сообщает телеканал CNN Türk. «Первое судно, прибывшее из украинских портов, войдет в территориальные воды Турции 3 августа. Благодаря инициативам Анкары первые суда с зерном отправятся в африканские страны. В связи с этим ожидается, что судно, которое покинет порт Одессы, достигнет Сомали. Представители ООН заявили, что время в пути корабля до Сомали может занять до полутора месяцев», — сообщает телеканал. Ранее представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту украинского зерна сроком на 120 дней. В Минобороны Турции сообщили, что отгрузка зерна начнется в ближайшие дни. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не создает препятствий для вывоза зерна, передает телеканал 360.

Первая партия украинского зерна прибудет в Турцию, откуда его переправят в Сомали. Об этом сообщает телеканал CNN Türk. «Первое судно, прибывшее из украинских портов, войдет в территориальные воды Турции 3 августа. Благодаря инициативам Анкары первые суда с зерном отправятся в африканские страны. В связи с этим ожидается, что судно, которое покинет порт Одессы, достигнет Сомали. Представители ООН заявили, что время в пути корабля до Сомали может занять до полутора месяцев», — сообщает телеканал. Ранее представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту украинского зерна сроком на 120 дней. В Минобороны Турции сообщили, что отгрузка зерна начнется в ближайшие дни. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не создает препятствий для вывоза зерна, передает телеканал 360.