МО Турции: отгрузка украинского зерна начнется в ближайшее время

Отгрузка украинского зерна начнется в ближайшее время
Отгрузка украинского зерна начнется в ближайшее время. Об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым.
«Техническая работа завершена, отгрузку планируется начать в кратчайшие сроки после административной подготовки», — пояснил он. Его слова приводит турецкий сайт министерства обороны.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал вывоз зерна Украины в ближайшие дни. Также в МИД Турции предположили, что успех сделки по зерну может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля.
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