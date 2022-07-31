МО Турции: отгрузка украинского зерна начнется в ближайшее время

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, горох, сельское хозяйство, овес, кормовое зерно
Отгрузка украинского зерна начнется в ближайшее время Фото:

Отгрузка украинского зерна начнется в ближайшее время. Об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

«Техническая работа завершена, отгрузку планируется начать в кратчайшие сроки после административной подготовки», — пояснил он. Его слова приводит турецкий сайт министерства обороны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал вывоз зерна Украины в ближайшие дни. Также в МИД Турции предположили, что успех сделки по зерну может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля.

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Отгрузка украинского зерна начнется в ближайшее время. Об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым. «Техническая работа завершена, отгрузку планируется начать в кратчайшие сроки после административной подготовки», — пояснил он. Его слова приводит турецкий сайт министерства обороны. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал вывоз зерна Украины в ближайшие дни. Также в МИД Турции предположили, что успех сделки по зерну может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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