МО Турции: отгрузка украинского зерна начнется в ближайшее время

31 июля 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Отгрузка украинского зерна начнется в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отгрузка украинского зерна начнется в ближайшее время. Об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым. «Техническая работа завершена, отгрузку планируется начать в кратчайшие сроки после административной подготовки», — пояснил он. Его слова приводит турецкий сайт министерства обороны. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал вывоз зерна Украины в ближайшие дни. Также в МИД Турции предположили, что успех сделки по зерну может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля.

Отгрузка украинского зерна начнется в ближайшее время. Об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым. «Техническая работа завершена, отгрузку планируется начать в кратчайшие сроки после административной подготовки», — пояснил он. Его слова приводит турецкий сайт министерства обороны. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал вывоз зерна Украины в ближайшие дни. Также в МИД Турции предположили, что успех сделки по зерну может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля.