Около 80 шахтеров в ДНР остались под землей из-за обстрелов

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер
Две шахты ДНР оказались обесточены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) застряли около 80 шахтеров. Шахты обесточены.

«Шахта Скочинского и шахта Абакумова в ДНР остались без напряжения из-за обстрела со стороны украинских войск. На первой шахте под землей остаются 72 человека, в горных выработках второй работали пятеро», — сообщает РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее задача — защитить граждан Донбасса. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей.

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Из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) застряли около 80 шахтеров. Шахты обесточены. «Шахта Скочинского и шахта Абакумова в ДНР остались без напряжения из-за обстрела со стороны украинских войск. На первой шахте под землей остаются 72 человека, в горных выработках второй работали пятеро», — сообщает РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее задача — защитить граждан Донбасса. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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