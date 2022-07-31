Около 80 шахтеров в ДНР остались под землей из-за обстрелов

Две шахты ДНР оказались обесточены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух шахтах в Донецкой народной республике (ДНР) застряли около 80 шахтеров. Шахты обесточены.
«Шахта Скочинского и шахта Абакумова в ДНР остались без напряжения из-за обстрела со стороны украинских войск. На первой шахте под землей остаются 72 человека, в горных выработках второй работали пятеро», — сообщает РИА «Новости».
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее задача — защитить граждан Донбасса. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей.
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