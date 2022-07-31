Тюменец продает рисунки за два млрд рублей. Скрин

01 августа 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Картины, нарисованные фломастерами в блокноте, продают за два млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Тюмени продает картины, нарисованные фломастерами, за два миллиарда рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Тюменская область, Тюмень, Центральный район. Рисунки художников. Состояние новое. Цена — два миллиарда рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что тюменец продает за миллион рублей влажную салфетку из сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, покинувшей российский рынок. Житель Тюмени также готов обменять товар на квартиру в центре Екатеринбурга. Фото: площадка Avito

Житель Тюмени продает картины, нарисованные фломастерами, за два миллиарда рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Тюменская область, Тюмень, Центральный район. Рисунки художников. Состояние новое. Цена — два миллиарда рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что тюменец продает за миллион рублей влажную салфетку из сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, покинувшей российский рынок. Житель Тюмени также готов обменять товар на квартиру в центре Екатеринбурга.