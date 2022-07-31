Картины, нарисованные фломастерами в блокноте, продают за два млрд рублей
Житель Тюмени продает картины, нарисованные фломастерами, за два миллиарда рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.
«Тюменская область, Тюмень, Центральный район. Рисунки художников. Состояние новое. Цена — два миллиарда рублей», — говорится в объявлении.
Ранее URA.RU писало, что тюменец продает за миллион рублей влажную салфетку из сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, покинувшей российский рынок. Житель Тюмени также готов обменять товар на квартиру в центре Екатеринбурга.
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