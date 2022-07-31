31 июля 2022
29 июля 2022

Тюменец продает рисунки за два млрд рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Инклюзивные мастерские «Город мастеров». Екатеринбург, рисование, рисунок, изо, карандаши, фломастер
Картины, нарисованные фломастерами в блокноте, продают за два млрд рублей Фото:

Житель Тюмени продает картины, нарисованные фломастерами, за два миллиарда рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Тюменская область, Тюмень, Центральный район. Рисунки художников. Состояние новое. Цена — два миллиарда рублей», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что тюменец продает за миллион рублей влажную салфетку из сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, покинувшей российский рынок. Житель Тюмени также готов обменять товар на квартиру в центре Екатеринбурга.

Фото:
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Житель Тюмени продает картины, нарисованные фломастерами, за два миллиарда рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Тюменская область, Тюмень, Центральный район. Рисунки художников. Состояние новое. Цена — два миллиарда рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что тюменец продает за миллион рублей влажную салфетку из сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, покинувшей российский рынок. Житель Тюмени также готов обменять товар на квартиру в центре Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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