Тюменец предлагает обменять салфетку из McDonald’s на квартиру. Скрин

24 июля 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Салфетку из McDonald’s в Тюмени продают за миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени за миллион рублей продают влажную салфетку из сети фаст-фуда McDonald’s, покинувшей российский рынок. Продавец также предлагает обменять ее на квартиру в центре Екатеринбурга. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Тюменская область, Тюмень. Салфетка из „Мака“. Рассмотрю обмен на квартиру в центре Екатеринбурга. Предоплата 100 рублей. Цена — один миллион рублей», — говорится в объявлении. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s заявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса. Такое решение компания приняла на фоне санкций, введенных против РФ в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Новый владелец сети фаст-фуда Александр Говор переименовал бренд на «Вкусно — и точка». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают коробку из-под стрипсов из McDonald’s. Продавец хотел получить за нее пять миллионов рублей. Фото: площадка Avito Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени за миллион рублей продают влажную салфетку из сети фаст-фуда McDonald’s, покинувшей российский рынок. Продавец также предлагает обменять ее на квартиру в центре Екатеринбурга. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Тюменская область, Тюмень. Салфетка из „Мака“. Рассмотрю обмен на квартиру в центре Екатеринбурга. Предоплата 100 рублей. Цена — один миллион рублей», — говорится в объявлении. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s заявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса. Такое решение компания приняла на фоне санкций, введенных против РФ в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Новый владелец сети фаст-фуда Александр Говор переименовал бренд на «Вкусно — и точка». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают коробку из-под стрипсов из McDonald’s. Продавец хотел получить за нее пять миллионов рублей.