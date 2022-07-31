«Вечерне новости»: Вучичу приказали признать Косово

Издание «Вечерне новости» сообщило, что в редакцию поступило электронное письмо с угрозами в адрес президента Александра Вучича и его семьи
Вучичу и Сербии пригрозили за отказ признавать независимость самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщило сербское издание «Вечерне новости».
«На каждом мосту в Белграде установлено взрывное устройство. Дом Александр Вучича будет сожжен и расстрелян. Мои требования — признание независимости Косово», — говорится в письме. Также говорится, что, если требования не будут выполнены, «каждый мост в Белграде упадет в Дунай».
Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что Власти самопровозглашенного Косово готовятся к спецоперации против сербов. По его словам, наступление должно было начаться 1 августа в полночь по местному времени.
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