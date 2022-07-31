В Челябинской области ребенок выпал из окна и погиб

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении матери полуторагодовалой девочки, выпавшей из окна на пятом этаже в поселке Межозерный Верхнеуральского района (Челябинская область). Ребенок погиб, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Девочка, которой было полтора года, выпала из окна квартиры на пятом этаже. Все произошло во второй половине дня, окна были открыты из-за жары, а ребенок остался без присмотра взрослых. В отношении 40-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — рассказал источник.
В пресс-службу Следственного управления СК России по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении матери полуторагодовалой девочки, выпавшей из окна на пятом этаже в поселке Межозерный Верхнеуральского района (Челябинская область). Ребенок погиб, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Девочка, которой было полтора года, выпала из окна квартиры на пятом этаже. Все произошло во второй половине дня, окна были открыты из-за жары, а ребенок остался без присмотра взрослых. В отношении 40-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — рассказал источник. В пресс-службу Следственного управления СК России по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.