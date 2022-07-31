31 июля 2022
30 июля 2022
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В Челябинской области ребенок выпал из окна и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Девочка осталась без присмотра взрослых, окна были открыты Фото:

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении матери полуторагодовалой девочки, выпавшей из окна на пятом этаже в поселке Межозерный Верхнеуральского района (Челябинская область). Ребенок погиб, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Девочка, которой было полтора года, выпала из окна квартиры на пятом этаже. Все произошло во второй половине дня, окна были открыты из-за жары, а ребенок остался без присмотра взрослых. В отношении 40-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — рассказал источник.

В пресс-службу Следственного управления СК России по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении матери полуторагодовалой девочки, выпавшей из окна на пятом этаже в поселке Межозерный Верхнеуральского района (Челябинская область). Ребенок погиб, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Девочка, которой было полтора года, выпала из окна квартиры на пятом этаже. Все произошло во второй половине дня, окна были открыты из-за жары, а ребенок остался без присмотра взрослых. В отношении 40-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — рассказал источник. В пресс-службу Следственного управления СК России по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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