В Екатеринбурге открыли развязку, из-за которой страдали водители. Видео

01 августа 2022 в 08:42 Размер текста - 17 +

Дорога из Кольцово в центр Екатеринбурга была закрыта с апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге досрочно открыли сквозной проезд по обновленной развязке на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Он был закрыт с апреля 2022-го. В церемонии участвовал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Вот она, мотивация, да?» — сказал Орлов своему заму Алексею Бубнову, реагируя на сигналы благодарных водителей. «Автомобилисты довольны, потому что из-за закрытия этой части моста в пиковые часы возникали серьезные пробки», — объяснил Орлов. По его словам, съезд с Луганской на Объездную будет готов в течение двух недель. А съезд с Луганской на Базовый переулок — вероятно, к 1 сентября (срок по контракту). Это второй этап большого ремонта Кольцовской развязки, которая за 20 лет серьезно износилась. В 2021 году четную сторону развязки (дорогу в аэропорт Кольцово) ремонтировали с мая по сентябрь, и это так же сопровождалось трудностями, связанными с огромными дорожными заторами. На проблему обращал внимание губернатор Евгений Куйвашев, разносивший строителей за отсутствие рабочих на площадке. Алексею Орлову явно понравилось, как реагировали водители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге досрочно открыли сквозной проезд по обновленной развязке на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Он был закрыт с апреля 2022-го. В церемонии участвовал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Вот она, мотивация, да?» — сказал Орлов своему заму Алексею Бубнову, реагируя на сигналы благодарных водителей. «Автомобилисты довольны, потому что из-за закрытия этой части моста в пиковые часы возникали серьезные пробки», — объяснил Орлов. По его словам, съезд с Луганской на Объездную будет готов в течение двух недель. А съезд с Луганской на Базовый переулок — вероятно, к 1 сентября (срок по контракту). Это второй этап большого ремонта Кольцовской развязки, которая за 20 лет серьезно износилась. В 2021 году четную сторону развязки (дорогу в аэропорт Кольцово) ремонтировали с мая по сентябрь, и это так же сопровождалось трудностями, связанными с огромными дорожными заторами. На проблему обращал внимание губернатор Евгений Куйвашев, разносивший строителей за отсутствие рабочих на площадке.