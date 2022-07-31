31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

В Екатеринбурге открыли развязку, из-за которой страдали водители. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие части развязки Луганская-Объездная. Екатеринбург
Дорога из Кольцово в центр Екатеринбурга была закрыта с апреля Фото:

В Екатеринбурге досрочно открыли сквозной проезд по обновленной развязке на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Он был закрыт с апреля 2022-го. В церемонии участвовал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

«Вот она, мотивация, да?» — сказал Орлов своему заму Алексею Бубнову, реагируя на сигналы благодарных водителей. «Автомобилисты довольны, потому что из-за закрытия этой части моста в пиковые часы возникали серьезные пробки», — объяснил Орлов. По его словам, съезд с Луганской на Объездную будет готов в течение двух недель. А съезд с Луганской на Базовый переулок — вероятно, к 1 сентября (срок по контракту).

Это второй этап большого ремонта Кольцовской развязки, которая за 20 лет серьезно износилась. В 2021 году четную сторону развязки (дорогу в аэропорт Кольцово) ремонтировали с мая по сентябрь, и это так же сопровождалось трудностями, связанными с огромными дорожными заторами. На проблему обращал внимание губернатор Евгений Куйвашев, разносивший строителей за отсутствие рабочих на площадке.

Открытие части развязки Луганская-Объездная. Екатеринбург
Алексею Орлову явно понравилось, как реагировали водители
Фото:
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
В Екатеринбурге досрочно открыли сквозной проезд по обновленной развязке на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Он был закрыт с апреля 2022-го. В церемонии участвовал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Вот она, мотивация, да?» — сказал Орлов своему заму Алексею Бубнову, реагируя на сигналы благодарных водителей. «Автомобилисты довольны, потому что из-за закрытия этой части моста в пиковые часы возникали серьезные пробки», — объяснил Орлов. По его словам, съезд с Луганской на Объездную будет готов в течение двух недель. А съезд с Луганской на Базовый переулок — вероятно, к 1 сентября (срок по контракту). Это второй этап большого ремонта Кольцовской развязки, которая за 20 лет серьезно износилась. В 2021 году четную сторону развязки (дорогу в аэропорт Кольцово) ремонтировали с мая по сентябрь, и это так же сопровождалось трудностями, связанными с огромными дорожными заторами. На проблему обращал внимание губернатор Евгений Куйвашев, разносивший строителей за отсутствие рабочих на площадке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...