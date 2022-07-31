Куйвашев предупредил свердловчан об опасности «Уральского Марса»

01 августа 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев призвал не купаться в карьере под Богдановичем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Туристам, приезжающим на глиняные карьеры под Богдановичем, известные в народе как «Уральский Марс», стоит воздержаться от купания в местной воде, так как это опасно для здоровья. Об этом предупредил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Это месторождение огнеупорных глин, а выглядит как космический пейзаж. Только прошу, когда поедете на экскурсию, не купайтесь в этой воде — это опасно для здоровья», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, назвав карьер одним из самых необычных мест Свердловской области. Так называемый «Уральский Марс» находится под Богдановичем, в 115 км от Екатеринбурга. Это глиняный карьер красных оттенков с ландшафтом, напоминающим безжизненную планету. На территории «Уральского Марса» расположены несколько озер необычных цветов. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Туристам, приезжающим на глиняные карьеры под Богдановичем, известные в народе как «Уральский Марс», стоит воздержаться от купания в местной воде, так как это опасно для здоровья. Об этом предупредил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Это месторождение огнеупорных глин, а выглядит как космический пейзаж. Только прошу, когда поедете на экскурсию, не купайтесь в этой воде — это опасно для здоровья», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, назвав карьер одним из самых необычных мест Свердловской области. Так называемый «Уральский Марс» находится под Богдановичем, в 115 км от Екатеринбурга. Это глиняный карьер красных оттенков с ландшафтом, напоминающим безжизненную планету. На территории «Уральского Марса» расположены несколько озер необычных цветов.