31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Куйвашев предупредил свердловчан об опасности «Уральского Марса»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конгресс-центре по итогам «Иннопром 2019», куйвашев евгений, портрет, указательный палец вверх
Евгений Куйвашев призвал не купаться в карьере под Богдановичем Фото:

Туристам, приезжающим на глиняные карьеры под Богдановичем, известные в народе как «Уральский Марс», стоит воздержаться от купания в местной воде, так как это опасно для здоровья. Об этом предупредил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«Это месторождение огнеупорных глин, а выглядит как космический пейзаж. Только прошу, когда поедете на экскурсию, не купайтесь в этой воде — это опасно для здоровья», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, назвав карьер одним из самых необычных мест Свердловской области.

Так называемый «Уральский Марс» находится под Богдановичем, в 115 км от Екатеринбурга. Это глиняный карьер красных оттенков с ландшафтом, напоминающим безжизненную планету. На территории «Уральского Марса» расположены несколько озер необычных цветов.

Фото:
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Туристам, приезжающим на глиняные карьеры под Богдановичем, известные в народе как «Уральский Марс», стоит воздержаться от купания в местной воде, так как это опасно для здоровья. Об этом предупредил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Это месторождение огнеупорных глин, а выглядит как космический пейзаж. Только прошу, когда поедете на экскурсию, не купайтесь в этой воде — это опасно для здоровья», — написал Куйвашев в своем telegram-канале, назвав карьер одним из самых необычных мест Свердловской области. Так называемый «Уральский Марс» находится под Богдановичем, в 115 км от Екатеринбурга. Это глиняный карьер красных оттенков с ландшафтом, напоминающим безжизненную планету. На территории «Уральского Марса» расположены несколько озер необычных цветов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...